Capítulo 513
Luz advierte sobre a Begoña sobre Gabriel: “Solo quiere ganarse tu confianza para poder destruirte”
La doctora intenta que su amiga no vuelva a caer en la trampa de Gabriel. Sabe que volverá a hacerle daño.
Publicidad
Gabriel ha dado un cambio a su actitud con respecto a su mujer. Sus intenciones están enfocadas en recuperar a su familia, lo que ha hecho que ayude a su mujer con su nuevo proyecto solidario.
Begoña está comenzando a confiar en él, pese a que no se va a dejar engatusar tan fácilmente. El patriarca ha hecho mucho daño a su mujer y le ha fallado en infinidad de ocasiones.
Por su parte, Luz ha tratado de aconsejar a su amiga. La doctora no quiere que Begoña se deje llevar por su marido y le ha recordado que Gabriel no ha hecho nada de manera “desinteresada”.
¿Qué intenciones tendrá Gabriel?
Publicidad