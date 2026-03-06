Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 513

Luz advierte sobre a Begoña sobre Gabriel: “Solo quiere ganarse tu confianza para poder destruirte”

La doctora intenta que su amiga no vuelva a caer en la trampa de Gabriel. Sabe que volverá a hacerle daño.

Luz advierte sobre a Begoña sobre Gabri

Publicidad

Gabriel ha dado un cambio a su actitud con respecto a su mujer. Sus intenciones están enfocadas en recuperar a su familia, lo que ha hecho que ayude a su mujer con su nuevo proyecto solidario.

Begoña está comenzando a confiar en él, pese a que no se va a dejar engatusar tan fácilmente. El patriarca ha hecho mucho daño a su mujer y le ha fallado en infinidad de ocasiones.

Por su parte, Luz ha tratado de aconsejar a su amiga. La doctora no quiere que Begoña se deje llevar por su marido y le ha recordado que Gabriel no ha hecho nada de manera “desinteresada”.

¿Qué intenciones tendrá Gabriel?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Luz advierte sobre a Begoña sobre Gabri

Luz advierte sobre a Begoña sobre Gabriel: “Solo quiere ganarse tu confianza para poder destruirte”

Mabel le aconseja a Claudia que le confiese a Salva lo que siente por él: “Tienes que dar el primer paso tú”

Mabel le aconseja a Claudia que le confiese a Salva lo que siente por él: “Tienes que dar el primer paso tú”

Rodolfo Sancho

Así nos cuentan Megan Montaner y Rodolfo Sancho su historia de amor en Entre tierras: “Aunque no quieran, congenian”

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”
Mejores momentos | Capítulo 4

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”
Mejores momentos | Capítulo 4

Rafa desvela el secreto que le une a Gabriel: “Le debo muchas cosas”

“No tenemos prohibido ser amigos”: el reencuentro que acerca a Amanda y César
Mejores momentos | Capítulo 4

“No tenemos prohibido ser amigos”: el reencuentro que acerca a Amanda y César

La abogada queda con su exmarido para comer, en una charla que demuestra que entre ellos queda mucho más que una relación laboral.

“Se lo merecía”: Amanda y Gabriel encuentran al fotógrafo de la boda
Mejores momentos | Capítulo 4

“Se lo merecía”: Amanda y Gabriel encuentran al fotógrafo de la boda y posible sospechoso

Amanda y Gabriel van en busca del fotógrafo de la boda de Jaime y Daniela con el que consiguen unas declaraciones que no esperaban.

Daniela estalla con tantas acusaciones: “Todos creéis que soy una asesina”

Daniela estalla con tantas acusaciones: “Todos creéis que soy una asesina”

La relación de Amanda y Gabriel se tambalea: “Vas y la cagas”

La relación de Amanda y Gabriel se tambalea: “Vas y la cagas”

Alya y Cihan Deniz

¿Perder su libertad o a su hijo?: la elección imposible de Alya ante la amenaza de Sadakat

Publicidad