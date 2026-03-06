Capítulo 513 de Sueños de libertad; 6 de marzo: Tasio le pide perdón a Paula, pero ella decide mantener las distancias con él

En el último capítulo de Sueños de libertad...

Tasio ha querido disculparse con Paula por su último encuentro. La joven ha dejado claro cuál es su posición y no quiere entrometerse entre Carmen y él.

Digna y Damián tienen problemas con su boda. La pareja de enamorados está teniendo problemas para poner la fecha de su enlace debido a la ausencia de los hijos de ella, los cuales salieron de la colonia en busca de un futuro mejor.

Gabriel ha decidido cambiar su rumbo con respecto al trato con su mujer y le ha ofrecido su ayuda económica en sus asuntos. Por otro lado, el patriarca está siendo chantajeado por su exmujer, Beatriz, quien junto a su novio ha ideado un plan para sacar todo el dinero posible a Gabriel.

Mabel se está adaptando a su nueva vida en la colonia, su relación con su compañera de habitación ha mejorado mucho cuando Claudia le confesó sus sentimientos por Salva.

Además, Mabel ha mostrado a su hermano Miguel su extrañeza en la actitud d su madre, quien ha vuelto a trabajar junto a su hijo.

El nuevo médico no logra plasmar sus grandes conocimientos debido a su dificultad en el trato con las personas, algo en lo que está interviniendo Nieves.

Andrés ha entablado una relación de amistad con la nueva dependienta de la perfumería. El joven De la Reina ha querido tener un detalle con ella, pero su reacción no ha sido la esperada.

