Mabel le aconseja a Claudia que le confiese a Salva lo que siente por él: “Tienes que dar el primer paso tú”

Claudia se ha reconciliado con Mabel. La hija d ellos Salazar le ha confesado que no le gusta Salva y, desde entonces, se llevan mucho mejor.

Tanto que Mabel le ha confesado a Claudia que se lance y que le confiese todo lo que siente por él porque, según ella, el cantinero ni se imagina lo que siente por él.

Sin embargo, Claudia no parece que vaya a hacer caso a su nueva mejor amiga yle dice que siempre son los hombres son los que dan el primer paso y que ella no se atreve a dar el primer paso porque no quiere hacer el ridículo.

Mabel le dice a Claudia que no tiene nada que perder, pero parece que ella no piensa igual. ¿Qué pasará?