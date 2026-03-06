Rafa desvela el secreto que le une a Gabriel: “Le debo muchas cosas”

Amanda regresa al despacho para hacer horas extra, convencida de que estará sola. Pero allí se encuentra con Rafa. Lo que parecía una jornada de trabajo nocturna no era exactamente eso: Rafa había encontrado en la oficina un refugio perfecto para ver el fútbol con tranquilidad.

La conversación pronto deriva hacia Gabriel. Amanda sigue molesta por cómo ha gestionado el caso de Fermín y no duda en criticar sus formas. Rafa, sin embargo, sale en su defensa: “Amanda, tú sabes que muchas veces las cosas no son lo que parecen”, le dice, dejando entrever que hay más detrás de su compañero de lo que ella cree.

Ese comentario despierta la curiosidad de Amanda, que quiere saber desde cuándo y de qué se conocen Rafa y Gabriel: “Le debo muchas cosas a Gabriel, fui socio de su padre”, cuenta.

Sus palabras resuenan en la cabeza de Amanda: “Su padre me engañó, me la jugo y me dejó en la calle”, asegura. Una amistad que vale oro: “Nunca me ha faltado mi sueldo a final de mes”. ¿Cómo le habrá sentado a Amanda todo esto?