Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 4

Rafa desvela el secreto que le une a Gabriel: “Le debo muchas cosas”

El abogado se sincera con Amanda sobre su conexión con Gabriel y la historia que hay detrás de esa relación.

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”

Publicidad

Amanda regresa al despacho para hacer horas extra, convencida de que estará sola. Pero allí se encuentra con Rafa. Lo que parecía una jornada de trabajo nocturna no era exactamente eso: Rafa había encontrado en la oficina un refugio perfecto para ver el fútbol con tranquilidad.

La conversación pronto deriva hacia Gabriel. Amanda sigue molesta por cómo ha gestionado el caso de Fermín y no duda en criticar sus formas. Rafa, sin embargo, sale en su defensa: “Amanda, tú sabes que muchas veces las cosas no son lo que parecen”, le dice, dejando entrever que hay más detrás de su compañero de lo que ella cree.

Ese comentario despierta la curiosidad de Amanda, que quiere saber desde cuándo y de qué se conocen Rafa y Gabriel: “Le debo muchas cosas a Gabriel, fui socio de su padre”, cuenta.

Sus palabras resuenan en la cabeza de Amanda: “Su padre me engañó, me la jugo y me dejó en la calle”, asegura. Una amistad que vale oro: “Nunca me ha faltado mi sueldo a final de mes”. ¿Cómo le habrá sentado a Amanda todo esto?

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

La pista que lleva a Amanda hasta un nuevo sospechoso: “Había un invitado de más”

Rafa desvela el secreto que le une a Gabriel: “Le debo muchas cosas”

“No tenemos prohibido ser amigos”: el reencuentro que acerca a Amanda y César

“No tenemos prohibido ser amigos”: el reencuentro que acerca a Amanda y César

“Se lo merecía”: Amanda y Gabriel encuentran al fotógrafo de la boda

“Se lo merecía”: Amanda y Gabriel encuentran al fotógrafo de la boda y posible sospechoso

Daniela estalla con tantas acusaciones: “Todos creéis que soy una asesina”
Mejores momentos | Capítulo 4

Daniela estalla con tantas acusaciones: “Todos creéis que soy una asesina”

La relación de Amanda y Gabriel se tambalea: “Vas y la cagas”
Mejores momentos | Capítulo 4

La relación de Amanda y Gabriel se tambalea: “Vas y la cagas”

Alya y Cihan Deniz
En los próximos capítulos

¿Perder su libertad o a su hijo?: la elección imposible de Alya ante la amenaza de Sadakat

Alya se lo juega todo por su hijo mientras Sadakat prepara su mayor venganza. ¡El destino de Cihan Deniz pende de un hilo!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel contrata a un investigador para que siga a Pablo
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel contrata a un investigador para que siga a Pablo

El sobrino de Damián ya sabe que entre Pablo y Marisol pasó algo en Tarragona, pero quiere conocer todos los detalles de su aventura.

Capítulo 512 de Sueños de Libertad; 5 de marzo: Miguel y Nieves comienzan a trabajar juntos en el dispensario

Capítulo 512 de Sueños de Libertad; 5 de marzo: Miguel y Nieves comienzan a trabajar juntos en el dispensario

Beatriz y Álvaro, dispuestos a destruir para siempre a Gabriel: “Lo quiero todo”

Beatriz y Álvaro, dispuestos a destruir para siempre a Gabriel: “Lo quiero todo”

Tasio, más incómodo que nunca en la cena romántica junto a Carmen y con… ¡Paula como camarera!

Tasio, más incómodo que nunca en la cena romántica junto a Carmen y con… ¡Paula como camarera!

Publicidad