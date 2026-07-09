Valentina revela su ruptura con Andrés y deja a Begoña sin palabras

Begoña acude a la tienda y, mientras charla con Valentina, le pregunta si asistirá junto a Andrés a la fiesta. La respuesta sorprende a la enfermera, ya que descubre en ese momento que la pareja ha roto su relación y que desconocía por completo lo sucedido.

Valentina le resta importancia a la situación y asegura que se encuentra bien dentro de lo que supone una ruptura. La conversación queda interrumpida con la llegada de Claudia, que informa de las medidas tomadas por don Agustín para frenar los rumores sobre Begoña en Sueños de libertad.

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