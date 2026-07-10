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Capítulo 601

Nieves se enfrenta a Marisol tras descubrir que está embarazada: “No pienso consentir que vuelvas a separarme de mi marido”

Ambas mujeres protagonizan una tensa conversación llena reproches.

Nieves se enfrenta a Marisol tras descubrir que está embarazada: “No pienso consentir que vuelvas a separarme de mi marido”

Nieves se enfrenta a Marisol tras descubrir que está embarazada: “No pienso consentir que vuelvas a separarme de mi marido”

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Nieves ya sabe que Pablo va a tener un hijo con Marisol. A la enfermera se le ha caído el mundo encima ya que le ha costado mucho superar su crisis matrimonial con su marido.

Pablo le ha asegurado a Nieves que le dará su apoyo económico, pero que no piensa huir con ella ni formar una familia con su amante.

Poco después, Nieves y Marisol se han encontrado en Toledo y la tensión entre ellas no se ha hecho esperar.

Marisol le ha confesado que para ella fue una sorpresa, pero que quiere luchar por Pablo ya que no quiere criar a ese hijo sola.

Nieves le ha exigido que debe marcharse cuanto antes de Toledo, pero la joven ha insistido: no va a irse muy lejos de Toledo.

Marisol le ha recordado, además, que sabe que nunca podrá olvidarse de la mujer con la que su marido va a tener un hijo.

La enfermera le ha dicho que tiene razón, pero que no va a consentir que vuelva a separarle de su marido: “Nos ha costado Dios y ayuda recuperar lo que teníamos”.

Sin embargo, Marisol no piensa marcharse ni dejar tranquilo a Pablo…

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