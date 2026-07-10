Capítulo 601
“No se me ocurre nadie mejor que tú” : Cloe propone a Fina que sea la fotógrafa de la fiesta de la fábrica, pero ella se niega
La francesa piensa en Fina para un trabajo que cree que es perfecto para la fotógrafa.
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Todo está preparado para la fiesta de la colonia que se está preparando para celebrar que la fábrica no se traslada a Marruecos.
Sin embargo, en el último momento, el fotógrafo que había contratado les ha fallado y ahora tienen que buscar a alguien que realice ese trabajo.
Cloe piensa en Fina y aunque Marta le advierte que la joven no va a aceptar, la francesa se lanza a hacerle la propuesta a la fotógrafa.
“No se me ocurre nadie mejor que tú”, le dice Cloe, pero Fina le responde que no puede aceptar este trabajo. Está convencida de que se lo ha ofrecido por Marta y no quiere ningún trato de favor. Quiere conseguir las cosas por sí misma. ¿Qué pasará?
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