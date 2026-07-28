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SUEÑOS DE LIBERTAD
Begoña vacía la cuenta antes de que Gabriel pueda impedirlo en Sueños de libertad
El matrimonio vive un nuevo choque en Sueños de libertad después de que Gabriel intente impedir que Begoña disponga de su dinero, sin imaginar la jugada que ella ya había ejecutado.
Gabriel descubre que Begoña conocía sus intenciones y decide revocar el poder que le permitía gestionar su dinero. Sin embargo, la enfermera se le adelanta y vacía la cuenta antes de que pueda impedirlo.
La reacción del empresario evidencia su sorpresa al comprobar que ha perdido esta batalla. Todo apunta a que el conflicto entre ambos no ha hecho más que empezar y la tensión seguirá creciendo en Sueños de libertad.
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