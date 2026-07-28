Begoña vacía la cuenta antes de que Gabriel pueda impedirlo en Sueños de libertad

Gabriel descubre que Begoña conocía sus intenciones y decide revocar el poder que le permitía gestionar su dinero. Sin embargo, la enfermera se le adelanta y vacía la cuenta antes de que pueda impedirlo.

La reacción del empresario evidencia su sorpresa al comprobar que ha perdido esta batalla. Todo apunta a que el conflicto entre ambos no ha hecho más que empezar y la tensión seguirá creciendo en Sueños de libertad.

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