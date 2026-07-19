La foto de familia que devuelve la esperanza a los Korhan: Halis toma la decisión más importante

Después de escuchar a toda su familia, Halis ha terminado aceptando. Las palabras de Seyran, el recuerdo de Hattuç y el apoyo de todos los Korhan han conseguido lo que parecía imposible.

"Vale, me habéis convencido", ha dicho, provocando un enorme alivio entre todos. Gülgün, Esme, Ferit y el resto de la familia no han podido ocultar la emoción al comprobar que el patriarca ha decidido volver a luchar por su vida.

Antes de marcharse para comenzar el tratamiento, los Korhan han querido guardar un recuerdo de ese momento tan especial. Todos se han reunido para hacerse una fotografía de familia.

Entre bromas, Seyran ha propuesto que aquella fuera la primera de dos fotos. "Ahora sin el bebé y la próxima con el bebé", ha comentado. Este momento simboliza la esperanza de que Halis regrese a casa, el futuro que toda la familia sueña construir y la ilusión de volver a reunirse muy pronto, esta vez con un nuevo miembro entre los Korhan.

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