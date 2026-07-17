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Capítulo 606

Capítulo 606 de Sueños de libertad; 17 de julio; Cloe se apoya en Valentina tras su determinante decisión

La francesa decide poner tierra de por medio para evitar seguir sufriendo por un amor no correspondido.

Capítulo 606 de Sueños de libertad; 17 de julio; Cloe se apoya en Valentina tras su determinante decisión

Capítulo 606 de Sueños de libertad; 17 de julio; Cloe se apoya en Valentina tras su determinante decisión

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Ángela Rolo
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En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Pablo ha citado a Marisol para disculparse por la propuesta de adoptar a su hijo junto con Nieves. El empresario le ha dejado claro que quiere reconocer a ese niño como suyo, sin apartarla a ella de su lado.

La noticia no ha sentado bien a Nieves, quien se ha visto atrapada entre aceptar el deseo de Pablo de aceptar a su hijo o apartarlo de su lado para siempre.

Por otro lado, Miguel ha tenido un detalle con Claudia, regalándole un anillo algo… diferente. Cuando la dependienta lo ha visto no ha podido evitar su cara de decepción y al contárselo a Manuela y Valentina se ha sentido aún más perdida.

Mientras, Cloe ha tomado una decisión. La idea de trabajar con Marta y Fina no está siendo como ella pensaba, todavía tiene sentimientos hacia la De la Reina, y cree que lo mejor es aceptar la propuesta que le hizo Hugo Brossard… ¡irse a Nueva York!

Gabriel ha citado a todos los accionistas de la empresa para contarles su nueva decisión, hacer los perfumes emblemáticos de la tienda más baratos, cambiando los ingredientes y su calidad. Una propuesta rechazada por todos que, a su pesar, será Hugo Brossard quien decidirá qué hacer.

El plan de Beatriz de hacer que Juanito rechace el pecho de su madre ha funcionado. Begoña se ha visto sobrepasada por la situación y ha empezado a perder los nervios.

Beatriz se ha encargado de calmar al bebe mientras Begoña los observaba con pena… ¿Descubrirá que la niñera es quien está saboteando la relación con su hijo?

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