Natalia Sánchez, Begoña en Sueños de libertad, nos cuenta sus planes para este verano: “Me apetece mucho familia y playa”

Por fin ha llegado el verano y las vacaciones para el elenco de Sueños de libertad. Hemos hablado con Natalia Sánchez y la actriz nos ha confesado sus planes para estas fechas tan esperadas.

Y es que después de tantos meses de rodaje, lo que más le apetece a nuestra protagonista es descansar y leer otra cosa que no sean guiones. Además, de disfrutar de la playa y de planes en familia. “Necesito un poco de vitamina D”, nos ha confesado entre risas.

Aunque esté de vacaciones, Natalia Sánchez nos ha contado que le encanta también madrugar en esta época del año.

Por eso, su plan favorito para este verano es levantarse prontito para ir a la playa con su familia, aunque sea toda una aventura hacer este plan con sus hijos donde la crema solar y los juguetes para los niños sean sus imprescindibles en su bolsa de la playa.

En su plan perfecto, tampoco puede faltar un buen atardecer y algo fresquito para comer.

Además, el olor a mar transporta a Natalia Sánchez a sus recuerdos de su infancia. “Me da nostalgia”, y por eso intenta replicar esos veranos tan felices ahora con su familia.

También nos ha confesado que tiene muchos recuerdos de pequeña en un barco porque le encanta navegar. ¿La veremos en un barco este verano?

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