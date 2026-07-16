Capítulo 605 de Sueños de libertad; 16 de julio: Damián aconseja a Pablo que asuma la paternidad del bebé de Marisol

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Nieves y Pablo han citado a Marisol para proponerle la posibilidad de adoptar a su hijo cuando nazca. La joven embarazada no se ha tomado bien la propuesta, cree que el matrimonio quiere apartarla de su hijo… ¡y no lo permitirá!

Por otro lado, en casa de los De la Reina, Tasio y su padre siguen sin compartir opiniones y la paciencia del hijo de Damián se está acabando. No soporta que su padre no cuente con sus ideas y solo escuche a Andrés.

En el nuevo departamento de publicidad de la empresa, Gabriel no ha podido evitar irrumpir y cuestionar la llegada de Fina, sugiriendo que la familia De la Reina no tiene vergüenza en colocar a sus amantes en la fábrica.

Mientras, Tasio ha convencido a Claudia para que envíe una carta a Carmen donde le explica los motivos de su decisión de contratar a Paula en la tienda con la esperanza de que le entienda y consiga acercarse a su perdón.

Al fin Eduardo se ha atrevido… ¡y le ha dicho a Roque que son familia! Aunque el chofer no le ha confesado que él es su padre biológico, ha intentado un acercamiento a su hijo presentándose como su tío.

En la tienda, Valentina se ha apiadado de Paula y le ha ayudado a practicar para atender a los clientes. La veterana le ha dado algunos consejos, aprovechando que Claudia no estaba.

Finalmente, Damián se ha presentado en casa de los Salazar, con la intención de aconsejarle a Pablo sobre el embarazo de Marisol, insistiendo en que no siga sus pasos y reconozca a su hijo.

¿Pablo seguirá los consejos de Damián u ocultará que él es el padre del bebé que espera Marisol?

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