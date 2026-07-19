"¿Cómo haces para ver lo que nadie ve?": Lola no deja de alucinar con Ágata

Ágata no podía parar de darle vueltas al caso de los tres médicos que presuntamente se quitaron la vida y se ha pasado toda la noche revisando los tres expedientes para buscar un punto en común. Evidentemente, lo ha encontrado.

Ágata le ha enseñado a Lola el esquema que ha montado y le ha confesado que, después de darle muchas vueltas, ha encontrado algo: “Cogieron el mismo avión hace cuatro años a Willemstad, capital de Curaçao”.

Tras ver una foto en la que los tres médicos aparecían juntos, Lola se ha quedado impresionada. “¿Cómo lo haces? Ver lo que nadie ve”, le pregunta a Ágata. ¿Serán capaces de resolver juntas este caso?

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