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Mejores momentos | Capítulo 2

"¿Cómo haces para ver lo que nadie ve?": Lola no deja de alucinar con Ágata

La joven ha conseguido encontrar un hilo del que tirar para descubrir qué les ocurrió a los tres médicos que, aparentemente, se quitaron la vida.

"¿Cómo haces para ver lo que nadie ve?": Lola no deja de alucinar con Ágata

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Patri Bea
Patri Bea
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Ágata no podía parar de darle vueltas al caso de los tres médicos que presuntamente se quitaron la vida y se ha pasado toda la noche revisando los tres expedientes para buscar un punto en común. Evidentemente, lo ha encontrado.

Ágata le ha enseñado a Lola el esquema que ha montado y le ha confesado que, después de darle muchas vueltas, ha encontrado algo: “Cogieron el mismo avión hace cuatro años a Willemstad, capital de Curaçao”.

Tras ver una foto en la que los tres médicos aparecían juntos, Lola se ha quedado impresionada. “¿Cómo lo haces? Ver lo que nadie ve”, le pregunta a Ágata. ¿Serán capaces de resolver juntas este caso?

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