Crece la complicidad entre Ágata y Lola: ambas celebran que la inspectora resuelve el enigma de los nueve puntos

Ágata y Lola han conseguido resolver su primer caso juntas, aunque la joven sigue con su idea de volver al archivo porque no se ve preparada para formar parte del equipo de la inspectora Castro.

Las dos se han ido a tomar algo a una cafetería para celebrar la resolución del caso y, ahí, Lola ha vuelto a intentar convencer a Ágata para que se replantee un cambio laboral: “Tienes un don. Lo haces todo saliéndote del marco”.

Al pronunciar esas palabras, Lola se ha dado cuenta de cuál era la solución al enigma de los nueve puntos que le había planteado su hijo. ¡Menuda alegría se han llevado las dos con este descubrimiento! ¿Es este el inicio de una bonita amistad?

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