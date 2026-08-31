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Capítulo 637

Pablo accede a operarse con una inesperada condición: “Quiero ponerme en contacto con mi hermana”

El asesor financiero está decidido a arreglar las cosas con su hermana ante la incertidumbre de su operación.

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Tras la conversación con Damián, Pablo ha reflexionado sobre los riesgos de someterse a la operación. El Salazar le ha anunciado a Nieves que ha cambiado de opinión y que se arriesgará a pasar por el quirófano.

Aunque Pablo haya dejado sus miedos a un lado, ha expresado su voluntad de dejar todos sus asuntos zanjados antes de operarse.

Lo primero que le ha pedido a Nieves es que hable con el notario, para asegurarse de que su familia estará bien si las cosas no salen como esperan.

Su segundo deseo ha sido que su mujer intente contactar con su hermana. A pesar de que no tienen mucha relación, al marido de Nieves le gustaría hacer las cosas bien con ella: “No sé si voy a tener otra oportunidad”

Por último, el patriarca de los Salazar ha querido contactar con el capellán del hospital para confesarse. Nieves ha aceptado todas sus peticiones, asegurándole que no pasará nada y prometiéndole que siempre estará a su lado.

¿Por qué razón Pablo querrá retomar el contacto con su hermana? ¿De quién se tratará?

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