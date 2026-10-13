“¿Qué más quieres de ella?”: Cihan no permite que Sadakat siga presionando a Alya

Alya ha preguntado por Boran y ha descubierto que sigue estable, aunque todavía no reacciona. Sadakat le ha contado que pasa horas a su lado hablándole para intentar que vuelva: “A lo mejor nos oye, a lo mejor nos contesta”.

Después le ha pedido a Alya que hiciera lo mismo. “Si le hablas, aunque sean dos palabras, quizá reaccione a tu voz”, le ha dicho, recordándole que fue ella quien le dio su riñón y que consiguió que abriera los ojos. También le ha recordado que Boran es el padre de su hijo.

Alya no ha podido soportarlo y se ha marchado. Cihan ha visto lo ocurrido y se ha enfrentado a su madre: “¿Qué más quieres de ella? ¿Qué más quieres de Alya?”. Para él, ya ha hecho suficiente por su hermano: “El precio de que Boran haya abierto los ojos lo ha pagado Alya”.

Cihan le ha pedido que deje de presionarla y que se centre en estar al lado de Boran. Pero Sadakat ha pensado en llevar a Cihan Deniz para que vea a su padre y quizá consiga que reaccione.

Ahí su hijo le ha recordado la promesa que hizo a Alya. Sadakat aseguró que no permitiría que el niño viera a Boran en ese estado, y ahora él le ha pedido que cumpla su palabra. “Madre, tú eres la cabeza de esta familia y no puedes dar tu palabra en vano. Si no cumples tu promesa, ¿dónde queda tu honor? Mantén tu palabra”.