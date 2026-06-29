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Capítulo 92

"No te mereces ni a Suna ni a tu hijo": Gülgün se despacha a gusto contra Abidin en un encuentro secreto

Abidin ha conseguido colarse en el hospital para saber si Suna sigue viva. Sin embargo, no se esperaba que Gülgün le soltara la noticia más dolorosa de su vida: va a ser padre y toda la familia lo culpa a él de la tragedia.

Gülgün y Abidin

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El pánico se ha apoderado de Gülgün cuando una mano le ha tapado la boca por la espalda. Al girarse, se ha encontrado con Abidin, suplicando que no gritara: "Solo quiero ver a mi esposa. Solo quiero saber si Suna está bien".

Lejos de asustarse, la madre de Ferit se ha quedado a gusto y se ha despachado contra él. Abidin, destrozado y llorando como un niño, intentaba justificarse asegurando que todo era un plan para asustar a los Korhan y que la orden era disparar al aire. Sin embargo, Gülgün no ha tenido piedad: "¿Cómo pudiste hacerle esto a la gente con la que creciste? ¡Tu disculpa es peor que tu culpa!".

Muy enfadada, la mujer le dicho todo lo que pensaba: "No te mereces a Suna, ni tampoco a tu bebé. Te has convertido en el torturador de tu hijo no nacido". Al escuchar que va a ser padre en el peor momento de su vida, Abidin se ha quedado en shock, roto por los remordimientos.

Gülgün le ha advertido que si no grita para llamar a seguridad es solo para evitar que Ferit o Kazim cometan una locura y terminen en la cárcel por su culpa. "Ahora arrástrate a tu propio infierno", le ha gritado antes de dejarlo solo. ¿Qué hará Abidin ahora que sabe que el hijo que espera Suna corre peligro por su culpa?

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