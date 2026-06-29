“¡Si no aceptáis a Salva, no me aceptáis a mí!”: Mabel se enfrenta a sus padres y decide no acudir a la comida familiar

Estaba claro que a Mabel no le iba a hacer ninguna gracia cómo había tratado Pablo a Salva, y después de que Miguel le contara que sus padres no querían invitarle a la comida, aún menos. Aunque el encargado de la cantina ha intentado evitarlo, Mabel se ha terminado enfrentando a su padre.

Ha irrumpido en casa muy cabreada y le ha preguntado directamente: “¿Se puede saber qué narices te ha hecho Salva?”. Pablo ha intentado evitar el tema, pero Mabel estaba decidida y ha querido dejarle las cosas claras. ¡Así se habla Mabel!

Mabel le ha recriminado que le haya hecho sentir incómodo y el empresario ha tratado de seguir acusando a Salva, pero Mabel ha dejado muy claro que él lo único que ha hecho ha sido intentar no enemistarlos. ¡Pobre Salva! ¿No creéis que se merece que le acepten de una vez por todas?

Nieves ha interrumpido la conversación y aunque ha intentado calmar la situación, padre e hija han seguido discutiendo. Pablo le ha reconocido que piensa que Mabel se merece algo mejor y su hija ha sido tajante: “Eso es lo que quieres tú, papá, no yo”.

Mabel se ha marchado enfadada y les ha dicho a sus padres que ella tampoco va a ir a la comida. Nieves está decepcionada con su marido, no quiere perder a su hija y aunque a ella tampoco le hacía mucha gracia Salva, se lo ha dejado claro a Pablo: “A veces hay que ceder”.

¿Harán las palabras de Nieves reflexionar a Pablo? ¿O seguirá poniéndole trabas a la relación de su hija?

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