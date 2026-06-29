Capítulo 592 de Sueños de libertad; 29 de junio: Félix Cifuentes regresa a Toledo con la amenaza del traslado definitivo de la fábrica

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Miguel ha hablado con Mabel sobre sus sentimientos hacia Claudia. Su hermana está muy ilusionada, pero él está aterrado. Ha sido una conversación muy tierna…

Siguiendo los consejos de Mabel, el doctor ha aprovechado y ha hablado con Manuela sobre los gustos de su sobrina, pero parece ser que lo que le ha contado no le ha servido de mucho. ¡Él quiere sorprenderla con algo especial de verdad!

Por otro lado, Manuela y Eduardo han tenido una conversación en el que el chófer se ha mostrado muy angustiado porque se esté hablando mal de Begoña. Eduardo es tan bueno…

En el tema de los negocios, la cosa está muy tensa, el abogado de Brossard ha hablado con Tasio y con Damián y les ha asegurado que en dos semanas la perfumería iniciará una nueva etapa lejos de Toledo, pero la decisión definitiva depende de Hugo, el hijo del difunto Antoine Brossard. ¿Qué pasará con todo esto finalmente?

Además, Andrés ha ayudado a su hermana Marta a comprender la situación de Tasio, para él el negocio es el proyecto que le acercó a su padre y teme perder ese acercamiento.

En otro orden de cosas, Don Agustín le ha hecho saber a Paula lo mucho que le incomoda que Tasio le haya contratado y le ha exigido que se comporte y tenga decencia. A Paula le están poniendo las cosas muy difíciles entre todos…

Mientras tanto, en casa de los Salazar, el ambiente está muy alterado. Después de que Miguel le contara a su hermana lo que sus padres opinaban de Salva, Mabel está muy enfadada. Se ha enfrentado a su padre y ha dejado muy claro que, si no aceptan a Salva, tampoco le aceptan a ella. ¿Conseguirá Mabel que su padre respete su relación?

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