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Capítulo 89

Gülgün destruye a Betül destapando su gran mentira ante la familia: "Ese bebé es del chófer"

Betül se sentía la dueña y señora de la mansión Korhan. Lo que ella ni se imaginaba es que Orhan, tras descubrir mediante una prueba que el hijo que espera no es suyo, había terminado desahogándose con su exmujer.

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Gülgün destruye a Betül destapando su gran mentira ante la familia: "Ese bebé es del chófer"

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A pesar de que Orhan le suplicó a Gülgün que guardara el secreto para no volver a fracasar ante su padre, la tremenda soberbia de Betül ha hecho que Gülgün pierda los estribos en el salón y decida ponerla en su sitio de una vez por todas.

La tensión ha estallado cuando ha visto a Gülgün en la casa y ha empezado a gritar fuera de sí, exigiendo que la echaran: "Echamos a esta mujer por la puerta y entra por la chimenea. No te quiero en esta casa". Esme le ha parado los pies de inmediato: "Eso es de mala educación". Sin embargo, la joven ha seguido atacando, reprochándole que use a Ferit como excusa para entrar y salir cuando le da la gana.

Betül ha intentado ganarse el apoyo de los demás utilizando su mejor arma: "¿Es que soy yo la culpable? ¿Por qué estáis todas de su lado? ¿No llevo a un Korhan en mi vientre?". Ha sido en ese preciso instante cuando Gülgün, asqueada por tanto cinismo, no ha podido aguantar más y ha decidido soltar la bomba: "¿No te da vergüenza sacar a relucir a ese bebé? ¿Desde cuándo ese bebé, que resulta que es del chófer de la empresa, se ha convertido en el heredero de la mansión?".

El salón se ha quedado en silencio ante semejante escándalo, mientras Gülgün continuaba desenmascarándola: "¡Vete de esta casa con tu escándalo! El bebé que Betül lleva en el vientre es de ese conductor de la empresa tan despreciable. Orhan también lo sabe". En un intento por defenderse, Betül ha mirado a Orhan buscando ayuda, dándose cuenta de que su farsa había sido descubierta por su peor enemiga: "¿Orhan? ¿Se lo dijiste a Gülgün?".

El hombre, completamente acorralado por la situación y viendo cómo su plan de ocultar la verdad se iba al traste por culpa de la indiscreción de su ex, solo ha podido agachar la cabeza y dar la discusión por terminada de mala manera.

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