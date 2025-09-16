María, harta de fingir que no puede caminar: "No quiero que Andrés me abandone si digo la verdad"

María ha vuelto a hablar con Gabriel del tema de la adopción: cree que Begoña tiene la culpa de que no haya querido adoptar.

Gabriel le ha restado importancia a las acusaciones de María: "Deberías saber a estas alturas que tú y yo jugamos en el mismo equipo".

El abogado le ha quitado la idea de adoptar, ya que Andrés ha demostrado que no quiere. Ella se ha defendido, y le ha explicado que lo que no quiere es perder a Andrés, y no puede estar fingiendo toda la vida que no puede caminar... ¡En algún momento deberá contar la verdad!

Sin embargo, Gabriel le ha recordad que cuando caiga Perfumerías de la Reina, María será su baza para salvarse, y no la abandonará.