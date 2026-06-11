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Las lágrimas de Can al ver a Daryl vestido de novio

El comandante no ha podido evitar emocionarse cuando ha visto a su mejor amigo con el chaqué y este le ha dado las alianzas para que las lleve él como padrino.

Las lágrimas de Can al ver a Daryl vestido de novio

Las lágrimas de Can al ver a Daryl vestido de novio

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Carmen Pardo
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Can no está muy seguro de su traje para la boda de su mejor amigo mientras Daryl baja con un chaqué que le sienta a la perfección.

El comandante no ha podido contener la emoción al ver a su mejor amigo con el traje d novio y cuando le ha entregado los anillos para que los lleve como padrino se le han saltado las lágrimas ante la sonrisa de su hermana Raissa.

Disfruta del último capítulo de la temporada de ¿A qué estás esperando? esta noche a las 23:00 horas en Antena 3.

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