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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, decidido a recuperar la fábrica cueste lo que cueste

El empresario quiere luchar por su empresa familiar y no piensa tirar la toalla.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, decidido a recuperar la fábrica cueste lo que cueste

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Begoña se sincerará con Valentina: le dirá que Gabriel ha actuado en contra de su familia y que luche por su relación con Andrés.

Luz defenderá a Nieves ante Digna y Damián. Después, visitará a su amiga en la cárcel y le dirá que va a hacer hasta lo imposible por sacarla de allí y le asegura que hablará con don Agustín para intentar que cambie de idea.

Por otro lado, Damián ofrecerá ayuda a Pablo para el caso de Nieves. Le dará el contacto de un abogado para sacar a su mujer de la cárcel.

Marta le dirá a Fina que ha hablado con una conocida que tiene una casa que podría alquilar, a la fotógrafa no le sentará muy bien.

Y Damián estará dispuesto a todo con tal de seguir luchando por la perfumera. Hará hasta lo imposible por subir la oferta de Floral y hasta le propondrá a Marta vender la casita de los montes con tal de conseguir el dinero que necesita. ¿Qué pasará?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad y descubre todas las respuestas con atresplayer!

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