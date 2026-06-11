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En tierra lejana | Triunfa el amor

La historia que los fans de En tierra lejana no esperaban: ¡Pakize y Sahin están enamorados en la vida real!

Yaren Güldiken y Alper Çankaya han encontrado el amor lejos de las cámaras y ya no esconden su relación. Una historia que ha revolucionado a los seguidores de la serie y que demuestra que, a veces, la realidad supera cualquier guion.

¡Pakize y Sahin están enamorados en la vida real!

La llamada de Pakize.

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Mientras Pakize sufre en silencio por un amor imposible y Sahin solo tiene ojos para Nare, fuera de los focos la historia es muy distinta. Los actores que dan vida a estos personajes, Yaren Güldiken y Alper Çankaya, han confirmado su relación y se han convertido en una de las parejas más comentadas del momento entre los seguidores de la serie.

Llevamos meses viendo cómo Pakize lucha por ocultar sus sentimientos hacia Sahin. La joven criada está completamente enamorada de él, aunque sabe que su corazón es de Nare. De hecho, Pakize ni siquiera entra en sus planes sentimentales. Por si fuera poco, quien realmente está intentando conquistar a la joven es Kadir, la mano derecha de los Albora.

Por eso, la noticia ha sorprendido tanto a los seguidores de la ficción. Lo que no ocurre en la pantalla sí ha terminado sucediendo detrás de las cámaras. Yaren Güldiken y Alper Çankaya han pasado de compartir rodaje a compartir su vida fuera del set.

La pareja ha dejado de esconderse y ha compartido varias imágenes juntos en redes sociales, donde aparecen disfrutando de unas bonitas vacaciones en la playa. Las fotografías no han tardado en hacerse virales, llenando las redes de comentarios.

Una historia inesperada que demuestra que, a veces, los giros más sorprendentes no ocurren en el guion, sino fuera de él.

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