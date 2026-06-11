Sueños de libertad continúa su exitosa expansión internacional con nuevas ventas en Rumanía y Polonia

Sueños de Libertad sigue consolidándose como uno de los grandes éxitos internacionales del catálogo de Atresmedia Sales. La ficción diaria de Antena 3, que se ha posicionado desde su estreno como la serie más vista de la TV en España, ha sumado nuevas ventas en Europa con su llegada a Happy Channel, perteneciente al grupo rumano Antena TV Group, y a TVP Play, la plataforma digital de Telewizja Polska (TVP), uno de los principales grupos audiovisuales de Polonia.

La serie se estrenará próximamente en Happy Channel, mientras que los espectadores polacos ya pueden disfrutarla a través de TVP Play, que está incorporando nuevos episodios de forma progresiva.

Estas nuevas ventas refuerzan la destacada trayectoria internacional de ‘Sueños de Libertad’, que ya forma parte de la oferta de HBO Max en Latinoamérica y Brasil, TV3 en Letonia y Lituania y en algunos canales de Oriente Medio.

Atresmedia consolida su éxito internacional

El grupo Antena TV Group ha ampliado su apuesta por las producciones de Atresmedia con la adquisición de ‘La Cocinera de Castamar’ y ‘El Tiempo entre Costuras’, dos de las ficciones españolas más reconocidas internacionalmente.

Por su parte, Atresmedia Sales también ha cerrado nuevos acuerdos en la región con BTV, en Bulgaria, que ha incorporado a su plataforma un paquete de contenidos premium en el que destacan títulos como ‘¿A qué estás esperando?’ y ‘FoQ: La Nueva Generación’.

Estas operaciones se han producido tras la participación de Atresmedia Sales en NEM Dubrovnik, uno de los principales encuentros de la industria audiovisual para la región de Europa Central y del Este (CEE), celebrado del 8 al 11 de junio en Croacia.

Durante el mercado, el equipo de Atresmedia Sales presentó algunas de las principales novedades de su catálogo, entre ellas ‘33 Días’, ‘La Nena’ y ‘Las Hijas de la Criada’, títulos que despertaron un gran interés entre los compradores internacionales. Especialmente destacada fue la acogida de ‘Las Hijas de la Criada’, una de las grandes apuestas de ficción de la compañía, que ya ha comenzado a generar expectación entre operadores de distintos mercados internacionales.

Con acuerdos como estos, Atresmedia continúa consolidando su posición como una de las principales factorías de producción audiovisual española, con las series como elemento central de su estrategia de crecimiento internacional. A través de Atresmedia Sales, la compañía ha reforzado además su papel como un socio clave para operadores y plataformas de todo el mundo, llevando el contenido español a nuevos mercados y ampliando de forma constante el alcance global de sus producciones.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas