Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 386

Begoña se entera de la sorpresa que le había preparado Andrés... ¡Y se siente muy mal!

La enfermera se entera de que en casa de la Reina había un menú especial por su cumpleaños, y le sabe mal habérselo perdido.

Begoña

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Andrés ha podido, por fin, felicitar a Begoña por su cumpleaños.

La enfermera se ha enterado de la sorpresa que tenía montada Andrés en casa de la Reina, con el menú de perdices y tarta de chocolate. ¡Se ha quedado muy cortada!

"No sabía que habías preparado algo especial por mi cumpleaños", ha explicado Begoña, visiblemente afectada. Al ver que Manuela también estaba al tanto y tuvo que guardar lo que había preparado, se ha sentido aun peor.

Begoña le ha reprochado a Andrés que no le hubiese avisado de la sorpresa, de haberlo sabido no habría ido al pícnic de Gabriel.

¿Se darán cuenta algún día de que Gabriel estaba detrás de todo esto?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gema

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: los Merino se enterarán de todo lo que les ha hecho don Pedro

Tasio

Capítulo 387 de Sueños de libertad; 4 de septiembre: Don Pedro propone a Tasio como su sucesor en la fábrica

Joaquín

"Hay que librarse de ese malnacido": Joaquín enfurece al enterarse de la verdad sobre el boicot de don Pedro

Begoña
Capítulo 386

Begoña se entera de la sorpresa que le había preparado Andrés... ¡Y se siente muy mal!

Manuela
Capítulo 386

Manuela intenta convencer a Gaspar de que se quede en Toledo, pero él no reacciona bien: "Mi vida ya no gira entorno a ti"

El plan de Patricia que podría acabar con su relación: no te pierdas esta noche dos nuevos capítulos de La Encrucijada
Avance | Capítulo 21

El plan de Patricia que podría acabar con su relación: no te pierdas esta noche dos nuevos capítulos de La Encrucijada

La mujer de David necesita alejar a su marido de su lado hasta que Julia de a luz y se le ha ocurrido un plan descabellado.

Marta
Capítulo 386

Carmen consuela a Marta tras el lanzamiento del nuevo perfumen: "Si te fallan las fuerzas, aquí estamos nosotras"

Pasión oculta está dedicado a la relación entre Marta y Fina, y De la Reina está muy triste por no poder compartirlo con la mujer que quiere. ¡Pero Carmen no la deja sola!

Çağla, consternada al acordarse de donde conoció a Tura: “Es el demonio en persona”

Çağla, consternada al acordarse de donde conoció a Tura: “Es el demonio en persona”

"Lo vas a tener que pagar en esta vida": los actores de Las hijas de la criada nos regalan un pequeño adelanto de la serie

"Lo vas a tener que pagar en esta vida": los actores de Las hijas de la criada nos regalan un pequeño adelanto de la serie

El plan de Patricia que podría acabar con su relación: no te pierdas esta noche dos nuevos capítulos de La Encrucijada

El plan de Patricia que podría acabar con su relación: no te pierdas esta noche dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Publicidad