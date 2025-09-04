Begoña se entera de la sorpresa que le había preparado Andrés... ¡Y se siente muy mal!

Andrés ha podido, por fin, felicitar a Begoña por su cumpleaños.

La enfermera se ha enterado de la sorpresa que tenía montada Andrés en casa de la Reina, con el menú de perdices y tarta de chocolate. ¡Se ha quedado muy cortada!

"No sabía que habías preparado algo especial por mi cumpleaños", ha explicado Begoña, visiblemente afectada. Al ver que Manuela también estaba al tanto y tuvo que guardar lo que había preparado, se ha sentido aun peor.

Begoña le ha reprochado a Andrés que no le hubiese avisado de la sorpresa, de haberlo sabido no habría ido al pícnic de Gabriel.

¿Se darán cuenta algún día de que Gabriel estaba detrás de todo esto?