Gabriel toma la delantera y deja a Andrés sin sorpresa en el cumpleaños de Begoña

Gabriel no ha dudado en aprovechar la información que le dio María sobre las intenciones de su primo. Con el deseo de ganarse a Begoña, ideó un plan especial para adelantarse a Andrés. La enfermera, aunque dudó por sus obligaciones, terminó aceptando la propuesta.

El empresario apareció en el dispensario con todo listo para un picnic, al que también sumó a Julia. Andrés, sorprendido por la noticia, no pudo ocultar su desilusión al ver cómo Gabriel arruinaba sus planes para celebrar el cumpleaños de Begoña. Ha ocurrido en Sueños de libertad.