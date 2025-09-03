Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Gabriel toma la delantera y deja a Andrés sin sorpresa en el cumpleaños de Begoña
Los planes de Andrés se vienen abajo cuando Gabriel, avisado por María, se adelanta y sorprende a Begoña con una inesperada invitación que cambia por completo el rumbo de la celebración.
Gabriel no ha dudado en aprovechar la información que le dio María sobre las intenciones de su primo. Con el deseo de ganarse a Begoña, ideó un plan especial para adelantarse a Andrés. La enfermera, aunque dudó por sus obligaciones, terminó aceptando la propuesta.
El empresario apareció en el dispensario con todo listo para un picnic, al que también sumó a Julia. Andrés, sorprendido por la noticia, no pudo ocultar su desilusión al ver cómo Gabriel arruinaba sus planes para celebrar el cumpleaños de Begoña. Ha ocurrido en Sueños de libertad.