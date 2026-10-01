Capítulo 660
Beatriz descubre a Begoña entrevistando a una nueva niñera para sustituirla y no puede… ¡disimular su enfado!
La niñera de Juanito se queda en shock al descubrir los planes de la enfermera.
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Beatriz había compartido con Begoña su idea de marcharse a Burgos para dar a luz allí y comenzar una nueva vida lejos de las habladurías. Sin embargo, la enfermera le pidió que no se marchase o, al menos, de momento.
Pero todo ha cambiado de un momento a otro cuando tras una conversación con Gabriel, Begoña ha comenzado a hacer entrevistas para contratar a una nueva niñera que sustituya a Beatriz.
La niñera pillará a Beatriz entrevistando a una de estas posibles candidatas y se quedará… ¡sin palabras!
Intentará disimular su enfado ante la enfermera, pero en fondo estará muy molesta ya que ella no piensa marcharse de allí, ni del lado de Gabriel ni de Juanito. ¿Qué estará tramando para poder quedarse en Toledo?
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