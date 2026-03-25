Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 526

Gabriel, fuera de sí tras las últimas noticias desde París: Marta le cuenta que Brossard quiere relanzar ‘Flor Divina’

Mientras que Digna Damián y Julia han recibido la noticia con emoción, el empresario ha dejado claro que hará todo lo posible por impedir su relanzamiento.

Gabriel, fuera de sí tras las últimas noticias desde París: Marta le cuenta que Brossard quiere relanzar ‘Flor Divina’

Publicidad

Julia Zapata López | María Sicilia Fernández
Publicado:

¡La familia De la Reina está de celebración! La entrevista de Digna fue todo un éxito y las clientas de la perfumería están ansiosas por volver a tener en sus manos el mítico perfume `Flor Divina´. Así se lo ha contado Marta a Gabriel y, como era de esperar, no le ha sentado nada bien al villano.

El empresario se ha intentado oponer a este relanzamiento, pero su prima le ha aclarado que este asunto ya está en manos de Brossard y que van a seguir hacia adelante quiera o no.

“La última palabra la tengo yo y Flor Divina no va a venderse nunca en nuestras tiendas” han sido las últimas palabras de Gabriel antes de echar a Cloe y Marta de su despacho. Está claro que el malvado empresario hará todo lo que esté en su mano con tal de arruinar el relanzamiento de este perfume.

Mientras tanto, Julia ha visitado a sus abuelos y ha quedado fascinada por la historia de la empresa y por el olor de `Flor Divina´. La pequeña ya sueña con ser la directora de la perfumería y no ha dudado en dejárselo claro a sus abuelos.

Finalmente, la alegría ha terminado por invadir el salón familiar cuando Marta ha llamado a Damián y Digna para darles la mejor de las noticias: Brossard quiere volver a producir `Flor Divina´.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gabriel, fuera de sí tras las últimas noticias desde París: Marta le cuenta que Brossard quiere relanzar ‘Flor Divina’

Gabriel, fuera de sí tras las últimas noticias desde París: Marta le cuenta que Brossard quiere relanzar ‘Flor Divina’

“Es su cómplice”: Nieves reprocha a Damián que no despidiese a Marisol al saber que era la amante de Pablo

“Es su cómplice”: Nieves reprocha a Damián que no despidiese a Marisol al saber que era la amante de Pablo

Cloe busca consuelo en Valentina tras su ruptura: “Marta me ha desarmado por completo”

Cloe busca consuelo en Valentina tras su ruptura: “Marta me ha desarmado por completo”

¿Dos series y un mismo destino?: las cuatro similitudes entre En tierra lejana y Una nueva vida que te volarán la cabeza
Series turcas

¿Dos series y un mismo destino?: las cuatro similitudes entre En tierra lejana y Una nueva vida que te volarán la cabeza

Clara Garrido
Contenido exclusivo

¿Claudia o Clara? La actriz responde a las preguntas más personales sobre su personaje en Entre tierras

“Nunca dejaré de quererte”: la promesa de Nare que Sahin aún no puede olvidar
En tierra lejana | 23 de marzo

“Nunca dejaré de quererte”: la promesa de Nare que Sahin aún no puede olvidar

Antes de que todo se rompiera, Sahin y Nare se juraron amor eterno. Ahora ese recuerdo se ha convertido en la herida que más le cuesta cerrar.

“¡Eres un maldito traficante!”: Alya admite ante Cihan que lo ha delatado a la policía
En tierra lejana | 24 de marzo

“¡Eres un maldito traficante!”: Alya admite ante Cihan que lo ha delatado a la policía

Tras descubrir que su marido es un traficante de tabaco ilegal, la doctora no se ha callado y le ha soltado la verdad a la cara: ha llamado a los gendarmes para que intercepten su cargamento. ¡Cihan no se lo puede creer!

“¡Eres un maldito traficante!”: Alya admite ante Cihan que lo ha delatado a la policía

“¡A callar!”: Cihan pone fin a la pelea entre Alya y Sadakat tirándolo todo al suelo

¡Guerra de egos! Demir compra el hospital y contrata a Alya para provocar a Cihan

¡Guerra de egos! Demir compra el hospital y contrata a Alya para provocar a Cihan

“¡Deja al niño en paz!”: Alya se interpone entre Sadakat cuando intenta enseñar a disparar al pequeño

“¡Deja al niño en paz!”: Alya se interpone entre Sadakat cuando intenta enseñar a disparar al pequeño

Publicidad