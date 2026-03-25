Gabriel, fuera de sí tras las últimas noticias desde París: Marta le cuenta que Brossard quiere relanzar ‘Flor Divina’

¡La familia De la Reina está de celebración! La entrevista de Digna fue todo un éxito y las clientas de la perfumería están ansiosas por volver a tener en sus manos el mítico perfume `Flor Divina´. Así se lo ha contado Marta a Gabriel y, como era de esperar, no le ha sentado nada bien al villano.

El empresario se ha intentado oponer a este relanzamiento, pero su prima le ha aclarado que este asunto ya está en manos de Brossard y que van a seguir hacia adelante quiera o no.

“La última palabra la tengo yo y Flor Divina no va a venderse nunca en nuestras tiendas” han sido las últimas palabras de Gabriel antes de echar a Cloe y Marta de su despacho. Está claro que el malvado empresario hará todo lo que esté en su mano con tal de arruinar el relanzamiento de este perfume.

Mientras tanto, Julia ha visitado a sus abuelos y ha quedado fascinada por la historia de la empresa y por el olor de `Flor Divina´. La pequeña ya sueña con ser la directora de la perfumería y no ha dudado en dejárselo claro a sus abuelos.

Finalmente, la alegría ha terminado por invadir el salón familiar cuando Marta ha llamado a Damián y Digna para darles la mejor de las noticias: Brossard quiere volver a producir `Flor Divina´.