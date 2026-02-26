Beatriz le echa en cara a Gabriel que haya buscado el certificado de matrimonio entre sus cosas

Gabriel le había propuesto dejar el pasado atrás y reconciliarse. Y cuando parecía que las cosas se iban a calmar entre ellos, Beatriz le ha acusado sin miramientos, “has estado buscando el certificado de matrimonio”.

Y claro, Gabriel no ha podido negarlo… ¡está desesperado! “Estoy dispuesto a darte lo que me pidas a cambio de ese papel”, le ha suplicado.

Y su mujer ha aprovechado para pedirle más dinero, dejando caer, “la vida aquí es mucho más cara que en Méjico”. ¡Su plan para vengarse de su marido va sobre ruedas! Y es que, si no hace lo que ella quiere, Gabriel sabe que podría delatarle ante Begoña.