“He venido a hacerles una oferta por las tierras”: Entre Tierras estrena el 15 de marzo su nueva temporada

“He venido a hacerles una oferta por las tierras”: así arranca uno de los grandes conflictos de la segunda temporada de Entre Tierras, que se estrena el próximo 15 de marzo en atresplayer.

Tras el éxito de su primera temporada, convertida en la serie más vista de la televisión de 2024, la ficción vuelve con nuevos episodios que amplían su universo y ponen en riesgo el legado familiar.

Veinte años después, la lucha continúa

La historia retoma la vida de María (Megan Montaner) dos décadas después. La España rural ha cambiado y el progreso llama a la puerta del campo, pero no siempre con buenas intenciones. Con dos hijos ya adultos y la responsabilidad de mantener viva la herencia de los Cervantes, María deberá enfrentarse a intereses externos que amenazan con arrebatarle lo que tanto ha costado proteger.

La oferta por las tierras no es solo una propuesta económica: es el símbolo de un choque entre tradición y modernidad, entre raíces y ambición, entre memoria y futuro.

Nuevas tramas, misma emoción

La segunda temporada profundiza en los conflictos familiares, los secretos del pasado y los nuevos amores y rivalidades que marcarán esta etapa. Con un reparto renovado y nuevas incorporaciones, Entre Tierras mantiene su apuesta por grandes interpretaciones, paisajes imponentes y una narrativa cargada de emoción.

El fenómeno que conquistó a millones de espectadores inicia así un nuevo capítulo, más intenso y decisivo que nunca.