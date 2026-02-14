Recordamos la historia de María Duque, la villana más querida de Sueños de libertad

La historia de María Duque en Sueños de libertad, ha sido un recorrido de la luz a la oscuridad.

Lejos queda la joven inocente que llegó de Jaca para ver a su novio Andrés. La María que se ha marchado a París, ha sido una mujer fuerte, sin escrúpulos y que ha hecho pactos… ¡hasta con el diablo!

Interpretada por Roser Tapias, María ha regalado cada tarde a los espectadores de la ficción más vista de la televisión en Antena 3, muchísimos momentos.

Algunos más y otros menos aclamados, pero siempre ha dado de qué hablar.

Hacemos un repaso de la trayectoria de María desde el inicio de la serie… ¡hasta su marcha! ¿Volverá más fuerte que nunca?

De chica buena a villana en casa de la Reina

María llegó a casa de la Reina muy ilusionada para ver a Andrés, pero desde el primer momento se encontró con la buena sintonía entre Begoña y él. ¡Eso le hizo pasar muchos celos!

En todo momento, tanto Andrés como Begoña le negaron que hubiera nada entre ellos. ¡Todos la tomaban por loca!

Una boda manipulada

Damián metió baza falsificando una carta del difunto padre de María, admirado por Andrés, para que su hijo se centrara y le pidiera matrimonio a la joven. Él ya era consciente de su affair con su cuñada...

Finalmente, le pidió matrimonio a la joven con muchas dudas, de hecho, en su boda, imaginó que se casaba con Begoña y no con María. ¡Ya empezó todo torcido!

Un matrimonio lleno de sufrimiento

Poco duró la felicidad de la luna de miel en Venecia. A la vuelta a Toledo, la historia entre Andrés y Begoña continuó... ¡Y María terminó descubriéndolo!

Durante muchísimos capítulos, María intentaba descubrir si su marido tenía algo con su cuñada, y todos se esforzaban por negarlo, hasta que finalmente les descubrió.

Una relación tormentosa con su cuñado Jesús

Por su parte, Jesús y ella tuvieron una relación llena de luces y sombras. En momentos se ayudaron, pero en otros, él siempre prefirió ir por su cuenta... ¡Nunca se llegaron a unir! De hecho, se chantajearon mutuamente en innumerables ocasiones.

Una muerte a sus espaldas

Un amor de su juventud, de Jaca, Víctor, apareció en Toledo buscándola. El joven se dio cuenta de que la vida de María no era tan dichosa como ella se empeñaba en decir, e intentó sacarla de allí. Tuvieron un pequeño romance, pero María en seguida se arrepintió...

Sin embargo, algo con lo que no contaba la joven pasó: se quedó embarazada de él. Y aunque ella intentó ocultarlo y decir que era de Andrés, pronto Víctor descubrió que era suyo. Tras un fuerte forcejeo, Víctor murió en una pelea con ella. ¡Y Jesús le ayudó a enterrarlo!

Gema, de amiga a enemiga

En casa de la Reina siempre tuvo la amistad de Gema, quien estuvo a su lado en toda la primera etapa y la ayudó en sus peores momentos, no obstante, las diferencias sociales entre ambas siempre hacían mella, y María le recordaba constantemente lo peor que le podía sentar a la mujer de Joaquín: que ella era del servicio.

Gema estuvo con ella en sus peores momentos, de hecho llegó a fingir un aborto y la cubrió.

Posteriormente, cuando Andrés se enteró de que el hijo que esperaba María era de Víctor, se negó a reconocerlo y fue ahí cuando María abortó de verdad... ¡casi pierde su vida!

Un affair con el chófer

Mientras su estancia en casa de la Reina y con su matrimonio roto con Andrés, la joven tuvo un pequeño pero intenso romance con el chófer, Raúl.

Gracias a la ayuda de Manuela consiguieron que nadie se enterara, pero María terminó por dejarle, le hacía sufrir demasiado...

Su gran caída

Andrés y María han estado gran parte de la ficción tirándose los trastos a la cabeza. Aunque ella siempre le ha echado en cara que ella le quería de verdad, lo cierto es que se volvió un sentimiento enfermizo y posesivo. Desde su llegada a Toledo, Andrés no la correspondió.

En una de estas peleas, María sufrió un accidente y cayó por la barandilla de casa de la Reina: este incidente hizo que se quedara paralítica. ¡Fue un drama para ella!

Mentiras, acciones y la llegada de Gabriel a su vida

Tras su caída, María vivió uno de sus peores momentos en Toledo. Se quedó paralítica y sin esperanza de volver a caminar.

Andrés estuvo a su lado, pero nunca más de manera romántica. Además, la joven se convirtió en albacea de Julia y comenzó a ir a las reuniones de la empresa... ¡la familia siempre vio con malos ojos que ella tuviera las acciones de Julia!

Con la llegada de Gabriel a Toledo, su panorama cambió. Él se convirtió en su cómplice y desde dentro comenzaron a "destruir" a la familia de la Reina.

Él fue quien la ayudó con la rehabilitación y quien le guardó el secreto de que podía caminar cuando ella recuperó la movilidad. ¡Eran cómplices!

Tanto, que terminaron por convertirse en amantes mientras él mantenía una relación sentimental con Begoña: le devolvió a su cuñada lo que ella le había hecho antes con Andrés.

Su final

Cuando Andrés ha descubierto su aventura con Gabriel, ha decidido denunciarla si no le daba la nulidad matrimonial. Por lo que María ha tenido que concedérsela.

Con Gabriel solo pensando en su hijo con Begoña, estando separada de Andrés y siendo la oveja negra de la familia, la joven ha decidido marcharse de Toledo... ¡para irse a París! ¿Cuáles serán sus planes allí?

No sin antes recordarles tanto a Begoña como Andrés, que han hecho ambos su vida infeliz, pero ellos tampoco han salido ganando: siguen sin estar juntos.

¿Volverá María en algún momento a Toledo?

Vuelve a ver todo su paso pro Sueños de libertad y repásalo con su historia.