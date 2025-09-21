Antena 3 LogoAntena3
Avance semanal de Sueños de libertad: Damián descubre toda la verdad mientras don Pedro se enfrenta a sus últimos días

El patriarca de los De la Reina por fin descubrirá todos los detalles de la muerte de Jesús en una conversación que le marcará para siempre.

Viene una semana clave en Sueños de libertad. Una gran verdad promete cambiar el rumbo de la trama, pero algunos secretos lograrán permanecer ocultos.

Sin ya nada más que perder, don Pedro aprovechará sus últimos momentos de vida para hacerle aún más daño a Damián. Ambos tendrán una charla intensa, donde Carpena le hará una revelación sorprendente sobre la muerte de Jesús. ¿Cómo reaccionará el De la Reina?

Damián en el capítulo 400 de Sueños de libertad
Damián en el capítulo 400 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Además, con la muerte inminente de don Pedro, hará falta nombrar un nuevo director para la fábrica. Todo parece indicar que Tasio podría ser el elegido, pero Andrés intentará convencer a los demás de votar por otra persona: Marta. ¿Lo logrará?

Por su parte, Begoña seguirá sospechando de que María está recuperando la sensibilidad en las piernas, y se lo comentará a Andrés. Además, cada vez estará más cómoda con Gabriel.

Begoña y Gabriel en el capítulo 400 de Sueños de libertad
Begoña y Gabriel en el capítulo 400 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Para comprobarlo, la enfermera hablará con Luz, y la doctora le hará algunas pruebas a María. ¿Qué hará ella? ¿Encontrará una manera de mantener su secreto?

Por otro lado, Gabriel se verá atormentado por un misterio. Tras una conversación tensa con don Pedro, el abogado empezará a creer que hay un topo dentro de la familia que puede arruinar sus planes de venganza. ¿Quién puede ser?

Además, Claudia tendrá una discusión con Raúl después de dar un paseo en su coche de carreras y recordarle cómo murió Mateo.

No te pierdas todo lo que pasará la próxima semana en Sueños de libertad.

Avance semanal de Sueños de libertad: Damián descubre toda la verdad mientras don Pedro se enfrenta a sus últimos días

