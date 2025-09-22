Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, al límite, le confiesa a Damián toda la verdad sobre la muerte de Jesús

La matriarca de los Merino no puede más y decide confesarlo todo.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

María le agradece a Gabriel que le anestesiase las piernas para que su mentira no saliese a la luz, pero Gabriel le dice que debe tener cuidado porque Begoña es muy lista.

La enfermera, por su parte, reconocerá ante Luz que se ha cegado con María, como le ocurrió a Andrés con Gabriel.

Tras no encontrar un sustituto para Marta, don Pedro lo tiene claro: tiene que ser Tasio la persona que asuma la dirección de la fábrica. El joven dudará si aceptar. Creerá que es un regalo envenenado y que si acepta podría ganarse el odio de toda su familia.

Claudia le confesará a Manuela que el paseo en coche con Raúl le hizo revivir la muerte de Mateo.

Don Pedro amenazará a Digna con revelar la verdad sobre la muerte de Jesús y al final será ella, superada por la situación, la que le contará a Damián lo que ocurrió ese día: le explicará que forcejearon y que el arma se disparó por accidente . Damián, fuera de sí, no podrá creerlo y le echará a Digna de su casa. ¡No quiere volver a verla!

La cosa está que arde y va a pasar de todo en Sueños de libertad. Y no te pierdas el próximo capítulo en atresplayer.

Series

