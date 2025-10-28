Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Irene un oscuro secreto

Irene va a despedirse de Damián antes de marcharse, pero antes le pregunta sobre la muerte de su hermano.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Irene un oscuro secreto

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

La situación se complicará para la empresa. Massina quiere comprar el 51% de las acciones para así convertirse en el socio principal de Perfumerías De la Reina. Además, la situación cada vez es más tensa ya que además han salido unas extrañas grietas por lo que hay riesgo que la situación empeore. Mientras, la cooperativa va sumando apoyo de trabajadores con el objetivo de poder convencer a Tasio.

Digna le confesará a Luz sus temores sobre el matrimonio de Begoña con Gabriel. ¿Se lo dirá?

Además, Irene empezará a despedirse de todos. Se marcha a Madrid para comenzar una nueva vida junto a José, el padre biológico de Cristina. Antes de marcharse irá a hablar con Damián y le hará una inepserada pregunta sobre cómo murió su hermano. ¿Le contará el patriarca que él fue el responsable de la muerte de don Pedo?

No te pierdas el próximo capitulazo de Sueños de libertad y adelántate a verlo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Irene un oscuro secreto

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Irene un oscuro secreto

Gabriel, a punto de matar a Andrés: ¡no quiere que despierte y que cuente la verdad!

Gabriel, a punto de matar a Andrés: ¡no quiere que despierte y que cuente la verdad!

Capítulo 424 de Sueños de libertad; 28 de octubre: Carmen, ilusionada, se reencuentra con su exnovio

Capítulo 424 de Sueños de libertad; 28 de octubre: Carmen, ilusionada, se reencuentra con su exnovio

“Es parte de mi familia y eso es intocable”: Luis rechaza la oferta de Floral y Marta y Tasio le reprochan que lo haya ocultado
Capítulo 424

“Es parte de mi familia y eso es intocable”: Luis rechaza la oferta de Floral y Marta y Tasio le reprochan que lo haya ocultado

Carmen se reencuentra en la fábrica con David, su primer novio: ¿se lo contará Tasio?
Capítulo 424

Carmen se reencuentra en la fábrica con David, su primer novio: ¿se lo contará Tasio?

Los De la Reina respiran aliviados menos… ¡Gabriel!: Andrés comienza a despertar del coma
Capítulo 424

Los De la Reina respiran aliviados menos… ¡Gabriel!: Andrés comienza a despertar del coma

Luz corre a la casa familiar a contarles a todos el gran avance del joven.

Ferit y Seyran sueñan con una nueva vida justo antes de que el destino los separe de nuevo
#Seyfer

Ferit y Seyran sueñan con una nueva vida justo antes de que el destino los separe de nuevo

Por un instante, todo parece posible: escapar, empezar de cero, vivir lejos de los Korhan. Pero el destino vuelve a jugar en su contra…

“Te paraliza un poco”: Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie

“Te paraliza un poco”: Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie

Una vida en sus manos y el hospital a oscuras: Bahar se enfrenta a su mayor desafío esta noche en Renacer

Una vida en sus manos y el hospital a oscuras: Bahar se enfrenta a su mayor desafío esta noche en Renacer

Reha se queda sin aliento al ver a Gülçiçek vestida de novia: “Mi ángel caído del cielo”

Reha se queda sin aliento al ver a Gülçiçek vestida de novia: “Mi ángel caído del cielo”

Publicidad