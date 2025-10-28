Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Irene un oscuro secreto

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

La situación se complicará para la empresa. Massina quiere comprar el 51% de las acciones para así convertirse en el socio principal de Perfumerías De la Reina. Además, la situación cada vez es más tensa ya que además han salido unas extrañas grietas por lo que hay riesgo que la situación empeore. Mientras, la cooperativa va sumando apoyo de trabajadores con el objetivo de poder convencer a Tasio.

Digna le confesará a Luz sus temores sobre el matrimonio de Begoña con Gabriel. ¿Se lo dirá?

Además, Irene empezará a despedirse de todos. Se marcha a Madrid para comenzar una nueva vida junto a José, el padre biológico de Cristina. Antes de marcharse irá a hablar con Damián y le hará una inepserada pregunta sobre cómo murió su hermano. ¿Le contará el patriarca que él fue el responsable de la muerte de don Pedo?

No te pierdas el próximo capitulazo de Sueños de libertad y adelántate a verlo en atresplayer.