“Escucha siempre tu corazón”: el regalo de Bahar a Uras que simboliza su amor como madre

Bahar le ha recordado a su hijo que siga su corazón y nunca olvide por qué decidió ser médico.

Al terminar su turno, Bahar ha ido al despacho de su hijo Uras con un regalo muy especial. Quería disculparse por no haberlo preparado ella, pero, sobre todo, demostrarle lo orgullosa que está de él.

El regalo era un estetoscopio con el nombre de Aziz Uras grabado, un símbolo de todo lo que han vivido juntos y de la nueva etapa que comienza para ambos. “Me alegro de ser la madre de un médico en cuyo conocimiento y en cuyo corazón confío. He escuchado ese corazón desde su primer latido. No dejes de escucharlo tú tampoco”.

Uras, conmovido, solo ha podido responderle con amor: “Yo sí que estoy orgulloso de ti, mamá. Estoy muy orgulloso”. El momento ha sido breve, pero inolvidable. Justo entonces han llegado Umay y Parla para felicitarlo. Por fin, todos han conseguido cumplir sus sueños.

