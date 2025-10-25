Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: David, un antiguo amor de Carmen, llega a la colonia

El operario comienza a trabajar en la fábrica para reconstruir la sala de calderas y se reencontrará con la mujer de Tasio.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: David, un antiguo amor de Carmen, llega a la colonia

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Manuela tratará de consolar a Claudia tras su ruptura con Raúl.Su tía le hará ver que el amor llamará a su puerta en el momento menos esperado.

Julia se preocupará por la salud de Begoña al ver que su madre tiene que hacer reposo, aunque no le contará por el momento la verdad sobre su embarazo.

Floral ofrecerá a Luis comprar las patentes inéditas de los perfumes no comercializados. ¡El Merino se quedará en shock! ¿Lo contará en la junta?

Además, Marta y Digna visitarán a Andrés en el hospital, que sigue en coma, y allí descubrirán...¡que el hijo de Damián está moviendo un dedo de su mano! ¿Estará más cerca el joven De la Reina de despertar?

Y llegará David, uno de los obreros que va a trabajar en la fábrica para reconstruir la sala de claderas. ¡Es un antiguo amor de Carmen! El joven se reencontará con Chema y él ira corriedo a contarle a su hermana que ha visto a su ex por la colonia. ¡Carmen no podrá disimular su alegría! ¿Qué pasará?, ¿le contará a Tasio que David está en Perfumerías De la Reina?

No te pierdas el próximo capitulazo de Sueños de libertad y adelántate a verlo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: David, un antiguo amor de Carmen, llega a la colonia

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: David, un antiguo amor de Carmen, llega a la colonia

"No te creas ni una palabra": David, a punto de descubrir el engaño de Patricia y Julia en los próximos capítulos de La Encrucijada

"No te creas ni una palabra": David, a punto de descubrir el engaño de Patricia y Julia en los próximos capítulos de La Encrucijada

Ökkes

¿Quién es Ökkes? Descubrimos la verdad del hombre que odia a Halis Korhan y cómo usa a Seyran y Ferit para su venganza

Gabriel
A las 15:45h en Antena 3

"Andrés no puede despertarse": Gabriel, dispuesto a matar a Andrés la próxima semana en Sueños de libertad

Jaime Gutiérrez se despide de su personaje en Sueños de libertad: "Ir conociendo a Raúl en cada capítulo ha sido un regalo"
Entrevista exclusiva

Jaime Gutiérrez se despide de su personaje en Sueños de libertad: "Ir conociendo a Raúl en cada capítulo ha sido un regalo"

Silvia Marsó y Abel Folk
Sobre las tablas

Del escenario a la televisión: Abel Folk y Silvia Marsó, una pareja artística con historia antes de La Encrucijada

Antes de convertirse en Octavio Oramas y Mariví en La Encrucijada, Abel Folk y Silvia Marsó compartieron un proyecto teatral como pareja artística, iniciando una complicidad aún latente en la serie de Antena 3.

Bahar
Avance

¡El hospital se viste de luto! Dos muertes sacudirán a nuestros protagonistas en los próximos capítulos de Renacer

Bahar vive su momento más feliz convertida en doctora. Pero una tragedia inesperada está a punto de cambiarlo todo. No te pierdas los nuevos capítulos.

El destino de Seyran y Ferit, en manos del enemigo más despiadado de los Korhan: este domingo, nuevo capitulazo

El destino de Seyran y Ferit, en manos del enemigo más despiadado de los Korhan: este domingo, nuevo capitulazo

Capítulo 422 de Sueños de libertad; 24 de octubre: Raúl se marcha para siempre de Toledo y de la vida de Claudia

Capítulo 422 de Sueños de libertad; 24 de octubre: Raúl se marcha para siempre de Toledo y de la vida de Claudia

Claudia toma una drástica decisión y rompe con Raúl: “No puedo casarme contigo”

Claudia toma una drástica decisión y rompe con Raúl: “No puedo casarme contigo”

Publicidad