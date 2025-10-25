Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: David, un antiguo amor de Carmen, llega a la colonia

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Manuela tratará de consolar a Claudia tras su ruptura con Raúl.Su tía le hará ver que el amor llamará a su puerta en el momento menos esperado.

Julia se preocupará por la salud de Begoña al ver que su madre tiene que hacer reposo, aunque no le contará por el momento la verdad sobre su embarazo.

Floral ofrecerá a Luis comprar las patentes inéditas de los perfumes no comercializados. ¡El Merino se quedará en shock! ¿Lo contará en la junta?

Además, Marta y Digna visitarán a Andrés en el hospital, que sigue en coma, y allí descubrirán...¡que el hijo de Damián está moviendo un dedo de su mano! ¿Estará más cerca el joven De la Reina de despertar?

Y llegará David, uno de los obreros que va a trabajar en la fábrica para reconstruir la sala de claderas. ¡Es un antiguo amor de Carmen! El joven se reencontará con Chema y él ira corriedo a contarle a su hermana que ha visto a su ex por la colonia. ¡Carmen no podrá disimular su alegría! ¿Qué pasará?, ¿le contará a Tasio que David está en Perfumerías De la Reina?

No te pierdas el próximo capitulazo de Sueños de libertad y adelántate a verlo en atresplayer.