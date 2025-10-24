El amor triunfa entre Irene y José: “La vida nos está dando una segunda oportunidad”

José había decidido marcharse de Toledo después que Irene le rechazase. Sin embargo, todo ha dado un giro importante cuando la hermana de don Pedro se ha dado cuenta que sigue enamorada de José mucho más de lo que creía.

Irene va detrás de José con el deseo de que el padre de Cristina no haya cogido ese bus que les distanciará para siempre.

Le dice que quiere darle una oportunidad y vivir por fin la vida con la que siempre soñaron y que se vio truncada por culpa de don Pedro.

“Ya es hora de vivir sin miedo”, le dice con el corazón en la mano y más sincera que nunca.

“Quiero envejecer juntos sabiendo que tenemos una hija preciosa”, le dice emocionada mientras José no da crédito a lo que está escuchando. ¡No puede estar más feliz!

José le dice que nunca es tarde mientras ambos se funden en un largo beso. ¡Qué viva el amor!