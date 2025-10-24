Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 422

El amor triunfa entre Irene y José: “La vida nos está dando una segunda oportunidad”

La madre de Cristina decide darle una oportunidad al amor y le dice a José que quiere ser feliz junto a él.

El amor triunfa entre Irene y José: “La vida nos está dando una segunda oportunidad”

Publicidad

José había decidido marcharse de Toledo después que Irene le rechazase. Sin embargo, todo ha dado un giro importante cuando la hermana de don Pedro se ha dado cuenta que sigue enamorada de José mucho más de lo que creía.

Irene va detrás de José con el deseo de que el padre de Cristina no haya cogido ese bus que les distanciará para siempre.

Le dice que quiere darle una oportunidad y vivir por fin la vida con la que siempre soñaron y que se vio truncada por culpa de don Pedro.

“Ya es hora de vivir sin miedo”, le dice con el corazón en la mano y más sincera que nunca.

“Quiero envejecer juntos sabiendo que tenemos una hija preciosa”, le dice emocionada mientras José no da crédito a lo que está escuchando. ¡No puede estar más feliz!

José le dice que nunca es tarde mientras ambos se funden en un largo beso. ¡Qué viva el amor!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

El amor triunfa entre Irene y José: “La vida nos está dando una segunda oportunidad”

El amor triunfa entre Irene y José: “La vida nos está dando una segunda oportunidad”

Gaspar le pide explicaciones a Tasio, preocupado por la grave situación de la empresa: “¿Qué va a pasar con los que trabajamos aquí?”

Gaspar le pide explicaciones a Tasio, preocupado por la grave situación de la empresa: “¿Qué va a pasar con los que trabajamos aquí?”

Begoña, asustada, teme que algo no vaya bien en su embarazo, ¿estará en peligro la vida de su bebé?

Begoña, asustada, teme que algo no vaya bien en su embarazo, ¿estará en peligro la vida de su bebé?

Amanda le pide el divorcio César: “No quiero apostar por un amor que me hace daño”
Mejores momentos | Capítulo 36

Amanda le pide el divorcio a César: “No quiero apostar por un amor que me hace daño”

El parto de Julia se adelanta y se queda sola con su bebé, ¿qué hará ahora?
Mejores momentos | Capítulo 36

El parto de Julia se adelanta y se queda sola con su bebé, ¿qué hará ahora?

¡Emilio fue quien disparó a Octavio! Sus recuerdos muestran cómo Saúl le obligó a hacerlo
Mejores momentos | Capítulo 36

¡Emilio fue quien disparó a Octavio! Sus recuerdos muestran cómo Saúl le obligó a hacerlo

El marido de Carmen fue quién atentó contra su jefe después de que el hermano de Mónica le amenazase.

Octavio sobrevive al disparo y recibe la visita de Amanda en el hospital: “Perdóname”
Mejores momentos | Capítulo 36

Octavio sobrevive al disparo y recibe la visita de Amanda en el hospital: “Perdóname”

La joven se siente culpable por lo que su marido le ha hecho a su padre y no sabe cómo actuar con él a partir de ahora.

César es detenido como sospechoso del disparo a Octavio y Amanda corta toda relación con él: “¡Esto se acabó!”

César es detenido como sospechoso del disparo a Octavio y Amanda corta toda relación con él: “¡Esto se acabó!”

César arrincona a Octavio en busca de respuestas… ¡y un disparo lo interrumpe todo!

César arrincona a Octavio en busca de respuestas… ¡y un disparo lo interrumpe todo!

David le pide a Julia que deje de luchar contra sus sentimientos: “Estoy enamorado, sin ti estoy vacío”

David le pide a Julia que deje de luchar contra sus sentimientos: “Estoy enamorado, sin ti estoy vacío”

Publicidad