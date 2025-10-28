Los De la Reina respiran aliviados menos… ¡Gabriel!: Andrés comienza a despertar del coma

En casa, Damián habla con Gabriel, Pelayo y María sobre que ha indagado sobre Massina, la empresa italiana que quiere comprar parte de Perfumerías De la Reina.

Sin embargo, lo que el patriarca no se puede ni imaginar que es que detrás de esta empresa está Brossard y que el que está orquestando todo es… ¡Gabriel!

Mientras hablan de ello, Luz llega a casa darles una gran noticia: ¡Andrés ha movido un dedo!

Damián y María no pueden estar más emocionados, ¡parece que el joven está más cerca de despertar y salir por fin del coma tras la explosión!

Sin embargo, a Gabriel se le cambia la cara al instante. ¡Se siente amenazado! Sabe que, si despierta, Andrés podría contar que Gabriel fue quien provocó la explosión en la fábrica. ¿Qué pasará?, ¿Hará algo para evitarlo?