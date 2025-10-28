Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 424

“Es parte de mi familia y eso es intocable”: Luis rechaza la oferta de Floral y Marta y Tasio le reprochan que lo haya ocultado

Luis toma una tajante decisión y no piensa volver atrás.

Perfumerías De la Reina tienen que encontrar una solución para evitar la quiebra.

Floral quiere comprar las patentes de los perfumes que no se han comercializado, pero Luis no va a dar su brazo a torcer y se lo oculta al resto de socios de la junta.

Marta y Tasio lo descubren y se enfrentan a él reprochándole que no se lo haya contado. Marta le dice que es algo que deben decidirlo entre todos, pero Luis le dice que esta vez van a ser los Merino los que van a decidir algo.

“Estamos hablando de patentes que son de mi padre o, mías”, dice Luis muy enfadado ya que no quiere que esas patentes se las quede la competencia.

Sin embargo, Marta y Tasio no opinan igual y le dicen que deben remar todos hacia el mismo lado. ¿Qué pasará?

Series

