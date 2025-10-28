Capítulo 424 de Sueños de libertad; 28 de octubre: Carmen, ilusionada, se reencuentra con su exnovio

La esperanza y la alegría se ha colado en casa de los De la Reina. Andrésha movido un dedo, lo que significa que está más cerca de despertar. ¡Damián y María no pueden estar más felices! Sin embargo, a Gabriel no parece hacerle mucha gracia.

Carmen se ha reencontrado con David, su antiguo novio con el que estuvo un tiempo y el que no veía hace doce años. El joven es uno de los operarios que está trabajando en la reconstrucción de la sala de calderas.

Carmen está muy contenta y no puede creerse que David,su exnovio, esté en Toledo y mucho menos trabajando en la fábrica. ¿Se lo contará a Tasio?

Por otro lado, Luis ha tomado la decisión de no vender las patentes de los perfumes que no se comercializaron provocando una gran discusión con sus primos Marta y Andrés. Ellos no entienden que les haya ocultado esta información.

Y María ha descubierto que Gabriel ha ido al hospital a ver a Gabriel y no se fía nada de él. ¡Le da miedo que le vaya a hacer algo malo y no se equivoca! ¡Gabriel está a punto de acabar con la vida de Andrés! ¿Lo hará finalmente i podrá evitarlo?

