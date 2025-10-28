“Si esa criatura nace, arruinaré su vida”: Las hijas de la criada, el 30 de noviembre disponible en atresplayer

Las hijas de la criada, la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega, llegará el próximo 30 de noviembre a atresplayer y promete atrapar al espectador desde el primer capítulo. En él conoceremos a Gustavo, Inés y Renata, tres de los protagonistas que desencadenarán esta emocionante historia.

Don Gustavo es un hombre respetado en Punta do Bico y presume de un matrimonio idílico con doña Inés. Sin embargo, no podrá resistirse a los encantos de Renata, la criada de su pazo, a la cuál dejará embarazada.

“Si esa criatura nace, arruinaré su vida”, le dirá don Gustavo a Renata en cuanto se entere de que está esperando una criatura suya. Ella ignorará sus amenazas y traerá a su niña al mundo desencadenando consecuencias irreparables para las dos familias.

Amor, venganza, pasión y lucha de clases es lo que veremos en Las hijas de la criada. ¡No te pierdas el primer capítulo, el 30 de noviembre en atresplayer! ¡Te atrapará desde el primer momento!