Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Una historia que te atrapará

“Si esa criatura nace, arruinaré su vida”: Las hijas de la criada, el 30 de noviembre disponible en atresplayer

Renata tendrá que tomar una decisión crucial y marcará el rumbo de una historia llena de rencor, traición, pasión y lucha.

“Si esa criatura nace, arruinaré su vida”: Las hijas de la criada, el 30 de noviembre disponible en atresplayer

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Las hijas de la criada, la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega, llegará el próximo 30 de noviembre a atresplayer y promete atrapar al espectador desde el primer capítulo. En él conoceremos a Gustavo, Inés y Renata, tres de los protagonistas que desencadenarán esta emocionante historia.

Don Gustavo es un hombre respetado en Punta do Bico y presume de un matrimonio idílico con doña Inés. Sin embargo, no podrá resistirse a los encantos de Renata, la criada de su pazo, a la cuál dejará embarazada.

Las hijas de la Criada

“Si esa criatura nace, arruinaré su vida”, le dirá don Gustavo a Renata en cuanto se entere de que está esperando una criatura suya. Ella ignorará sus amenazas y traerá a su niña al mundo desencadenando consecuencias irreparables para las dos familias.

Amor, venganza, pasión y lucha de clases es lo que veremos en Las hijas de la criada. ¡No te pierdas el primer capítulo, el 30 de noviembre en atresplayer! ¡Te atrapará desde el primer momento!

“Te paraliza un poco”: Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie

“Te paraliza un poco”: Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

“Si esa criatura nace, arruinaré su vida”: Las hijas de la criada, el 30 de noviembre disponible en atresplayer

“Si esa criatura nace, arruinaré su vida”: Las hijas de la criada, el 30 de noviembre disponible en atresplayer

“Escucha siempre tu corazón”: el regalo de Bahar a Uras que simboliza su amor como madre

“Escucha siempre tu corazón”: el regalo de Bahar a Uras que simboliza su amor como madre

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Irene un oscuro secreto

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Irene un oscuro secreto

Gabriel, a punto de matar a Andrés: ¡no quiere que despierte y que cuente la verdad!
Capítulo 424

Gabriel, a punto de matar a Andrés: ¡no quiere que despierte y que cuente la verdad!

Capítulo 424 de Sueños de libertad; 28 de octubre: Carmen, ilusionada, se reencuentra con su exnovio
Resumen

Capítulo 424 de Sueños de libertad; 28 de octubre: Carmen, ilusionada, se reencuentra con su exnovio

“Es parte de mi familia y eso es intocable”: Luis rechaza la oferta de Floral y Marta y Tasio le reprochan que lo haya ocultado
Capítulo 424

“Es parte de mi familia y eso es intocable”: Luis rechaza la oferta de Floral y Marta y Tasio le reprochan que lo haya ocultado

Luis toma una tajante decisión y no piensa volver atrás.

Carmen se reencuentra en la fábrica con David, su primer novio: ¿se lo contará Tasio?
Capítulo 424

Carmen se reencuentra en la fábrica con David, su primer novio: ¿se lo contará Tasio?

David está feliz de volver a ver a Carmen y acepta encantado a tomarse un café con ella.

Los De la Reina respiran aliviados menos… ¡Gabriel!: Andrés comienza a despertar del coma

Los De la Reina respiran aliviados menos… ¡Gabriel!: Andrés comienza a despertar del coma

Ferit y Seyran sueñan con una nueva vida justo antes de que el destino los separe de nuevo

Ferit y Seyran sueñan con una nueva vida justo antes de que el destino los separe de nuevo

“Te paraliza un poco”: Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie

“Te paraliza un poco”: Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie

Publicidad