Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe anuncia en la junta quién será el nuevo director de la fábrica

La francesa reúne a la junta para comunicarles que Brossard ya ha decidido quién será el director o directora de esta nueva era de la empresa.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Las cosas están cada vez más tensas en Brossard De la Reina, el nuevo nombre de la fábrica tras la adquisición de los franceses del 51% de las acciones.

Tras el desmayo, Damián cambiará de parecer y sorprenderá a Begoña con su cambio de opinión: el patriarca accederá a que Begoña y Gabriel adopten a Julia. Ambos, se lo contarán a la niña… ¿cómo reaccionará ella?

Gema se enfadará mucho con Joaquín tras descubrir que ha renunciado a su trabajo. No cree que sea una buena idea. ¿Será definitivo?

Luz le comunicará a Begoña que Brossard le obliga a despedirla, aunque no tendrá que marcharse hasta finalizar los reconocimientos médicos de los empleados.

Además, Gema y Claudia chocarán en la tienda por los nuevos métodos de venta… ¿estará en peligro su amistad?

Y Cloe reunirá a los miembros de la junta. Sus jefes ya han decidido quién será el nuevo director o directora de Brossard De la Reina y quiere comunicárselo a todos. ¿Será alguno de ellos?, ¿será alguien de Francia?

No te pierdas todo lo que va a pasar y adelántate al próximo capítulo de Sueños de libertad en atresplayer.

