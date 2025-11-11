Antena 3 LogoAntena3
Cagla anima a Umay a contarle a Yussuf lo que siente por él

Umay siente miedo de declararse a Yussuf pero Cagla le anima a no quedarse con las ganas.

Marta García
Cagla quiere que Umay confíe en ella para hablar de chicos. Para contarle antes que nadie quién le gusta. Ella intuye algo, pero deja la posibilidad abierta “Por supuesto podría equivocarme, así que si no te gusta Yussuf…”. Ante esto, la hija de Bahar se ha sonrojado, confirmando lo que Cagla sospechaba.

La amiga de Bahar quiere que su “sobrina” no tenga vergüenza, ¡es algo natural! Así, Umay le ha confesado que tiene un poco de miedo. “Cuando me dejó y se fue a Estados Unidos me quedé rota”, ha afirmado Umay sobre lo que vivió con su exnovio Yan. Por lo que sí, el pasado deja siempre heridas que tardan en curar.

Cagla le ha dicho con cariño a Umay: “No puedes vivir con miedo”. Así, le ha animado a ser rebelde, vivir sin miedo y a liberar su corazón. ¿Por qué si no es ahora? ¿Cuándo? Con ello ha logrado sacar una sonrisa a Cagla y ambas se han abrazado. ¡Cómo nos gusta que Umay y Cagla se apoyen entre ellas!

Series

