Avance

¿Será capaz Bahar de salvar el matrimonio de Uras y Seren? La familia se enfrenta a su noche más dura en Renacer

La decisión de Uras de separarse de Seren reabre viejas heridas en Bahar. Muy afectada, la doctora se enfrenta a sus miedos, ¿vale siempre la pena luchar por amor?. Esta noche, capitulazo imperdible de Renacer en Antena 3.

La vida de Bahar vuelve a tambalearse. Su propio hijo, Uras, le confiesa que él y Seren han decidido divorciarse. Ante la impactante noticia, la doctora se queda sin palabras. No puede aceptar que su hijo rompa su matrimonio y se enfrenta a él, intentando hacerle ver lo que está a punto de perder.

Con el corazón en la mano, Bahar le pide que no cometa ese error e insiste: todavía cree que el amor merece otra oportunidad. Pero Uras se muestra tajante: “Nuestro matrimonio es una carga, y no queremos soportarla más. Deberías entenderlo mejor que nadie”.

Las palabras de su hijo resuenan en su mente y la obligan a mirarse a sí misma. El divorcio de Uras no solo pone en riesgo a su familia, también hace que Bahar cuestione su propia vida y el verdadero sentido del sacrificio.

Con el corazón dividido, Bahar se pregunta si podrá convencer a Uras de luchar por su amor o si esta vez la vida intenta decirle que a veces, para seguir adelante, hay que aprender a dejar ir.

No te pierdas Renacer, esta noche a las 22:50 h en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.

¿Será capaz Bahar de salvar el matrimonio de Uras y Seren? La familia se enfrenta a su noche más dura en Renacer

Evren ha buscado a Bahar para explicarse, pero ya es tarde. Ella ha tomado la decisión de dejarlo libre por el bebé que viene en camino.

