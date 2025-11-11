“Tiene coraje, pero sola no va a llegar muy lejos”: engánchate a la historia de Inés, a partir del 30 de noviembre en atresplayer

Doña Inés es una mujer valiente, con coraje y respetada en Punta do Bico. Vive con su marido en el Pazo de Espíritu Santo y puede presumir de tener buena relación con las mujeres del pueblo, a quienes siempre trata de animar a leer y culturizarse para no depender de nadie.

Su mente abierta y avanzada para su época la llevará a ganarse algún que otro enemigo en el pueblo, aunque eso no impedirá que doña Inés luche por lo que considera justo y se anime a emprender su propio negocio.

“Tiene coraje, pero sola no va a llegar muy lejos”, le advertirá Teresa, una mujer de Punta do Bico, a doña Inés en uno de los encuentros sociales en los que mostrará cuáles son sus intenciones.

A pesar de todas las dificultades que se presentarán en su camino, Inés hará lo posible por hacerse un hueco en un mundo de hombres y acabará ganándose el cariño de quién menos se lo espera.