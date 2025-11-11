Una luchadora
“Tiene coraje, pero sola no va a llegar muy lejos”: engánchate a la historia de Inés, a partir del 30 de noviembre en atresplayer
Doña Inés es una mujer respetada en Punta do Bico, aunque su manera de pensar es aparentemente demasiado avanzada para la época en la que vive.
Publicidad
Doña Inés es una mujer valiente, con coraje y respetada en Punta do Bico. Vive con su marido en el Pazo de Espíritu Santo y puede presumir de tener buena relación con las mujeres del pueblo, a quienes siempre trata de animar a leer y culturizarse para no depender de nadie.
Su mente abierta y avanzada para su época la llevará a ganarse algún que otro enemigo en el pueblo, aunque eso no impedirá que doña Inés luche por lo que considera justo y se anime a emprender su propio negocio.
“Tiene coraje, pero sola no va a llegar muy lejos”, le advertirá Teresa, una mujer de Punta do Bico, a doña Inés en uno de los encuentros sociales en los que mostrará cuáles son sus intenciones.
Más Noticias
- “Es un canto a la libertad”: así definen los actores a Las hijas de la criada
- Así define Verónica Sánchez a Inés Lazariego en Las hijas de la criada: “Lucha porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”
- Alain Hernández nos presenta a Gustavo Valdés en Las hijas de la criada: “Va a pagar las consecuencias de sus actos”
A pesar de todas las dificultades que se presentarán en su camino, Inés hará lo posible por hacerse un hueco en un mundo de hombres y acabará ganándose el cariño de quién menos se lo espera. ¡No te pierdas su historia en Las hijas de la criada, el 30 de noviembre en atresplayer!
Publicidad