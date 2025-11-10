Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña despedida y se cancela la celebración del perfumen, así son las nuevas medidas de Cloe

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Los Merino se tomarán muy mal la decisión de Cloe de relegar a Joaquín a jefe de fábrica desde la dirección adjunta. ¿Qué va a hacer ahora Joaquín?

Por su parte, los cambios seguirán crispando el ambiente en la colonia... ¡Y solo es el principio!

La francesa le pedirá a Luz que despida a Begoña del dispensario ya que no hay dinero suficiente para pagarla ahora mismo.

Además, Brossard, pretende cancelar los actos del veinticinco aniversario de Lavanda de la Reina y Marta y Joaquín se quedarán sin palabras al oírlo.

Para rematar, un cartel de Francia aterrizará en la colonia con el letrero de Brossard, y Damián se pondrá muy nervioso al verlo...

