Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña despedida y se cancela la celebración del perfumen, así son las nuevas medidas de Cloe

Brossard sigue tomando decisiones que incomodarán a los Merino y De la Reina... ¡Es un no parar!

Cloe Dubois

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Los Merino se tomarán muy mal la decisión de Cloe de relegar a Joaquín a jefe de fábrica desde la dirección adjunta. ¿Qué va a hacer ahora Joaquín?

Por su parte, los cambios seguirán crispando el ambiente en la colonia... ¡Y solo es el principio!

La francesa le pedirá a Luz que despida a Begoña del dispensario ya que no hay dinero suficiente para pagarla ahora mismo.

Además, Brossard, pretende cancelar los actos del veinticinco aniversario de Lavanda de la Reina y Marta y Joaquín se quedarán sin palabras al oírlo.

Para rematar, un cartel de Francia aterrizará en la colonia con el letrero de Brossard, y Damián se pondrá muy nervioso al verlo...

Adelántate al próximo capítulo de Sueños de libertad en atresplayer.

