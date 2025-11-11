Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 434 de Sueños de libertad; 11 de noviembre: Damián no puede soportar ver cómo los franceses le roban su empresa

El patriarca se ha desmayado al ver el nuevo cartel de Brossard De la Reina.

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Las cosas siguen muy tensas con la llegada de Brossard. El padre de Marta y Andrésha sufrido un desmayo al ver que los franceses el están robando su empresa y, tras recuperar la conciencia, ha llorado desconsolado.

Cloe continúa imponiendo nuevas medidas y ahora ha anunciado que se cancela el aniversario del lanzamiento de Lavanda del rey y en su lugar se celebrará una conmemoración anual por la fusión “Brossard-De la Reina”.

Además, ha anunciado a Luz que deberá despedir a Begoña, también deben rebajar el gasto del dispensario y será suficiente con una doctora.

Por otro lado, Joaquín ha tomado una importante decisión: ha decidido renunciar a su trabajo en la fábrica al sentirse humillado cuando Cloe le ha dicho que volverá a ser el encargado jefe.

El joven Merino no está dispuesto a pasar por eso y decide dejarlo todo para dar ejemplo a su hijo Teo. ¿Qué pasará?

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe anuncia en la junta quién será el nuevo director de la fábrica

Capítulo 434 de Sueños de libertad; 11 de noviembre: Damián no puede soportar ver cómo los franceses le roban su empresa

Joaquín, al límite, toma decisión que deja a Cloe sin palabras: “Dejo la fábrica”

“¿Quién ha dado permiso para esta aberración?”: Damián sufre un desmayo al ver reemplazado el cartel de su empresa por el de Brossard De La Reina
Capítulo 434

Cloe anuncia a Luz un nuevo cambio en la fábrica: ¡quiere que despida a Begoña del dispensario!
Capítulo 434

Begoña le propone a Damián adoptar a Julia, pero a él no le sienta muy bien
Capítulo 434

El patriarca desecha su idea desde el primer momento que se lo dice, se opone a la adopción.

