Resumen
Capítulo 434 de Sueños de libertad; 11 de noviembre: Damián no puede soportar ver cómo los franceses le roban su empresa
El patriarca se ha desmayado al ver el nuevo cartel de Brossard De la Reina.
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…
Las cosas siguen muy tensas con la llegada de Brossard. El padre de Marta y Andrésha sufrido un desmayo al ver que los franceses el están robando su empresa y, tras recuperar la conciencia, ha llorado desconsolado.
Cloe continúa imponiendo nuevas medidas y ahora ha anunciado que se cancela el aniversario del lanzamiento de Lavanda del rey y en su lugar se celebrará una conmemoración anual por la fusión “Brossard-De la Reina”.
Además, ha anunciado a Luz que deberá despedir a Begoña, también deben rebajar el gasto del dispensario y será suficiente con una doctora.
Por otro lado, Joaquín ha tomado una importante decisión: ha decidido renunciar a su trabajo en la fábrica al sentirse humillado cuando Cloe le ha dicho que volverá a ser el encargado jefe.
El joven Merino no está dispuesto a pasar por eso y decide dejarlo todo para dar ejemplo a su hijo Teo. ¿Qué pasará?
