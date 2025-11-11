Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 434

Cloe anuncia a Luz un nuevo cambio en la fábrica: ¡quiere que despida a Begoña del dispensario!

La francesa le dice a la doctora que no hay dinero suficiente para pagar a la enfermera.

Cloe anuncia a Luz un nuevo cambio en la fábrica: ¡quiere que despida a Begoña del dispensario!

Publicidad

Cloe sigue con los cambios en la fábrica por orden de Brossard. Primero le comunicó a Tasio que le iba a destituir como director de Perfumerías De la Reina, después cambió el método de venta en la tienda, ahora pretende que Joaquín deje la dirección de la fábrica para volver a ser encargado jefe y ahora quiere despedir a Begoña. ¡Los cambios nos han hecho más que comenzar!

La francesa se presenta en el dispensario y le comunica a Luz su nueva medida: ¡Quiere que ella misma despida a Begoña!

Luz intenta impedirlo: ella solo no da a abasto en el dispensario, pero Cloe le dice que no tienen dinero suficiente para pagar ambos suelos a lo que la doctora le responde que ella se ofrece a bajar su sueldo con tal de que Begoña siga a su lado.

Sin embargo, parece que no hay vuelta atrás. Los franceses lo tienen claro y quieren a Begoña fuera de la fábrica. ¿Qué hará Luz?, ¿despedirá a su amiga?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Cloe anuncia a Luz un nuevo cambio en la fábrica: ¡quiere que despida a Begoña del dispensario!

Cloe anuncia a Luz un nuevo cambio en la fábrica: ¡quiere que despida a Begoña del dispensario!

Begoña le propone a Damián adoptar a Julia, pero a él no le sienta muy bien

Begoña le propone a Damián adoptar a Julia, pero a él no le sienta muy bien

“Tiene coraje, pero sola no va a llegar muy lejos”: engánchate a la historia de Inés, a partir del 30 de noviembre en atresplayer

“Tiene coraje, pero sola no va a llegar muy lejos”: engánchate a la historia de Inés, a partir del 30 de noviembre en atresplayer

“Es un canto a la libertad”: así definen los actores a Las hijas de la criada
Estreno, 30 de noviembre

“Es un canto a la libertad”: así definen los actores a Las hijas de la criada

¿Será capaz Bahar de salvar el matrimonio de Uras y Seren? La familia se enfrenta a su noche más dura en Renacer
Avance

¿Será capaz Bahar de salvar el matrimonio de Uras y Seren? La familia se enfrenta a su noche más dura en Renacer

Cagla anima a Umay a contarle a Yussuf lo que siente por él
Renacer 10 de noviembre

Cagla anima a Umay a contarle a Yussuf lo que siente por él

Umay siente miedo de declararse a Yussuf pero Cagla le anima a no quedarse con las ganas.

"En esta historia, tú no eres yo”: el consejo de Rengin que puede cambiar el destino de Bahar y Evren
Renacer 10 de noviembre

"En esta historia, tú no eres yo”: el consejo de Rengin que puede cambiar el destino de Bahar y Evren

Las palabras de la ginecóloga podrían cambiar el rumbo de esta relación.

Uras, acorralado: su intento de poner límites a Maral termina en un terrible malentendido con Seren

Uras, acorralado: su intento de poner límites a Maral termina en un terrible malentendido con Seren

El despecho de Harun: un amor imposible por Bahar es la razón de todo su odio

El despecho de Harun: un amor imposible por Bahar es la razón de todo su odio

“Es hora de separarnos”: Bahar se echa a un lado y renuncia a Evren tras saber que Naz espera un hijo suyo

“Es hora de separarnos”: Bahar se echa a un lado y renuncia a Evren tras saber que Naz espera un hijo suyo

Publicidad