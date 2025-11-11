Cloe anuncia a Luz un nuevo cambio en la fábrica: ¡quiere que despida a Begoña del dispensario!

Cloe sigue con los cambios en la fábrica por orden de Brossard. Primero le comunicó a Tasio que le iba a destituir como director de Perfumerías De la Reina, después cambió el método de venta en la tienda, ahora pretende que Joaquín deje la dirección de la fábrica para volver a ser encargado jefe y ahora quiere despedir a Begoña. ¡Los cambios nos han hecho más que comenzar!

La francesa se presenta en el dispensario y le comunica a Luz su nueva medida: ¡Quiere que ella misma despida a Begoña!

Luz intenta impedirlo: ella solo no da a abasto en el dispensario, pero Cloe le dice que no tienen dinero suficiente para pagar ambos suelos a lo que la doctora le responde que ella se ofrece a bajar su sueldo con tal de que Begoña siga a su lado.

Sin embargo, parece que no hay vuelta atrás. Los franceses lo tienen claro y quieren a Begoña fuera de la fábrica. ¿Qué hará Luz?, ¿despedirá a su amiga?