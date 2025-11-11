Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 434

Joaquín, al límite, toma una decisión que deja a Cloe sin palabras: “Dejo la fábrica”

El Merino se siente humillado y decide dimitir para no traicionar sus principios y ser ejemplo para su hijo Teo.

Joaquín, al límite, toma decisión que deja a Cloe sin palabras: “Dejo la fábrica”

Joaquín está devastado con los últimos cambios de Cloe bajo las órdenes de Brossard:quieren que deje la dirección y vuelva a ser el encargado jefe de la fábrica.

El marido de Gema se siente humillado: “Me ha degradado y ha echado por tierra el sueño de mi padre”, le dice enfadado a Cloe.

Consciente de que los franceses no van a echar marcha atrás a su decisión, y como quiere seguir siendo un ejemplo para Teo, decide tomar una decisión: ¡Deja la fábrica!

Joaquín le entrega a Cloe su carta de dimisión: “Pierdo un trabajo, pero mi hijo gana un referente para toda la vida”. Cloe se queda sin palabras. ¿Será definitiva esta decisión de Joaquín o hará algo Cloe para impedirlo?

